Galatasaray'da Lemina için yeni sözleşme planı hazır

Galatasaray yönetimi, opsiyon şartlarına bakmaksızın Mario Lemina ile 1 sezon daha yola devam etmeyi planlıyor.

calendar 02 Ocak 2026 09:42 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 09:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın dinamosu Mario Lemina için müjdeli haber var... 
 
Gabon Milli Takımı, grup aşamasında Afrika Uluslar Kupası'na veda ederken, yeni yıl izni verilen Lemina birkaç gün içinde Galatasaray'a dönecek.
 
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun +1 yıl opsiyonu, müsabakaların yüzde 60'ına ilk 11'de başlamasına bağlı.
 
Sezonun ilk yarısında 24 karşılaşmada boy gösteren sarı-kırmızılı takımda 14 kez 11'e giren tecrübeli futbolcu, yüzde 58'le henüz bu kriteri karşılayamadı.
 
Ancak teknik heyet ve sarı-kırmızılı yönetim, opsiyondan bağımsız olarak Mario Lemina ile 1 sezon daha devam etmenin planlarını yapıyor.
 
Teknik direktör Okan Buruk, sezonun ikinci yarısında Lemima'yı stoperde de kullanmayı düşünüyor.
 
Bu sezon Galatasaray'da toplam 17 maçta forma giyen ve bunların 14'üne ilk 11'de başlayan Gabonlu oyuncu, 1078 dakika sahada kalırken 1 asist yaptı.
