Galatasaray, Gökmen Özdenak'ı uğurladı

Galatasaray'da kulübün efsane isimlerinden Gökmen Özdenak için RAMS Park'ta cenaze töreni düzenlendi.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da kulübün efsane isimlerinden Gökmen Özdenak için RAMS Park'ta cenaze töreni düzenlendi. 
 
Cenazeye katılanlar arasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk da yer aldı.
 
Dursun Özbek kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada "Bugün burada kulübümüzün divan üyesi, kulübümüze yıllarca hizmet etmiş, değerli futbolcumuz Gökmen'in vefatı dolayısıyla bulunuyoruz. Türk futboluna iz bırakmış, milli takıma defalarca hizmet etmiş, Galatasaray'ın simgesi haline gelmiş çok önemli bir futbolcumuzdu. Galatasaray'a büyük katkılar sağlamış bir kişiydi. Galatasaray'ın tarihi yazılırken, Gökmen'in çok özel bir sayfası olacak, orada yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
