Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'ya yeni sözleşme

Galatasaray, savunma hattındaki deneyimli oyuncusu ve kaptanı Abdülkerim Bardakcı ile ocak ayında yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

2022 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim, sarı kırmızılı formayla çıktığı 149 maçta 15 gol atıp 7 asist yaptı.

Tecrübeli futbolcunun Galatasaray ile mevcut sözleşmesi ise 30 Haziran 2027'de bitecek.

A Milli Futbol Takımı'nda da 24 kez görev alan Abdülkerim Bardakcı, savunmadaki liderliği ve tecrübesiyle takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.