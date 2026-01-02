02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

45 yaşındaki tenisçi Venus Williams'a özel davet

ABD tenisçi, Avusturalya Açık ana tablosunda mücadele eden en yaşlı kadın sporcu olacak

calendar 02 Ocak 2026 12:11
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, kadınlarda son özel davetiye (wild card) 45 yaşındaki ABD'li Venus Williams'a verildi.

Kariyerinde 7 grand slam şampiyonluğu bulunan Williams, 18 Ocak Pazar günü başlayacak turnuvanın ana tablosunda mücadele eden en yaşlı kadın sporcu olacak.

Avustralya Açık'ta 2003 ve 2017'de final oynayan ve kardeşi Serena'ya kaybeden Venus Williams, 2015 yılında 44 yaşında turnuvaya katılan Japon Kimiko Date'in rekorunu kıracak.

Turnuvada en son 2021'de korta çıkan Venus Williams, ikinci turda İtalyan Sara Errani'ye elenmişti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
