02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Beşiktaş'a Matias Vina'dan kötü haber!

Flamengo forması giyen ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan sol bek Matias Vina, River Plate'e transfer olmak istiyor.

calendar 02 Ocak 2026 12:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Matias Vina'dan kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Devre arasındaki transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, sol bek rotasyonunda Benfica'dan kiralanan David Jurasek ile yollarını ayırıp yeni bir ismi kadrosuna katmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo forması giyen Matias Vina'yı gündemine alan siyah-beyazlıların transfer girişimlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

RIVER PLATE DEVREDE


Flamengo'da Alex Sandro ile forma rekabetine girmek istemeyen ve takımdan ayrılmayı hedefleyen Vina, Beşiktaş'ın ilgisine sıcak bakmadı. ESPN'in haberine göre Uruguaylı oyuncu, Arjantin ekiplerinden River Plate'e transfer olmayı önceliklendiriyor.

28 yaşındaki futbolcunun, River Plate ile görüşmelere başladığı ve taraflar arasında "mutlu son"a ulaşılacağına dair bir iyimserlik olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Flamengo ile 10 maça çıkan ve 342 dakika sahada kalan Vina, gol veya asist katkısı üretemedi. Uruguaylı sol bekin, Flamengo ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.