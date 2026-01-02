02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Valanciunas baldır sakatlığı nedeniyle 4 hafta yok

Denver Nuggets'ın tecrübeli pivotu Jonas Valanciunas, sağ baldırında yaşadığı zorlanma nedeniyle dört hafta sonra yeniden değerlendirilecek.

calendar 02 Ocak 2026 12:17
Haber: Sporx.com dış haberler
Valanciunas baldır sakatlığı nedeniyle 4 hafta yok
Denver Nuggets'ın tecrübeli pivotu Jonas Valanciunas, sağ baldırında yaşadığı zorlanma nedeniyle dört hafta sonra yeniden değerlendirilecek.

Gelişmeyi ESPN'den Shams Charania duyurdu.

Takım tarafından daha sonra yapılan resmi açıklamada, sakatlığın Çarşamba günü Denver'ın Toronto Raptors'ı mağlup ettiği karşılaşma sırasında meydana geldiği belirtildi. Valanciunas, bu maçta diz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nikola Jokic'in yerine ilk beşte sahaya çıkmıştı.


Bu sakatlık, halihazırda birçok oyuncusundan yoksun olan Denver'ın büyüyen sakatlık listesine yeni bir ekleme anlamına geliyor.

NBA'in en dayanıklı uzunlarından biri olarak bilinen Valanciunas, 13 sezonluk kariyerinin dokuzunda en az 70 maçta forma giydi. Bu sezon sınırlı süreler almasına rağmen takımına istikrarlı katkı sağlıyordu.

Valanciunas'ın yokluğunda Nuggets'ın, zorlu fikstür sürecinde Peyton Watson, DaRon Holmes II ve Zeke Nnaji gibi isimlere daha fazla sorumluluk vermesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
