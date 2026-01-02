Denver Nuggets'ın tecrübeli pivotu Jonas Valanciunas, sağ baldırında yaşadığı zorlanma nedeniyle dört hafta sonra yeniden değerlendirilecek.Gelişmeyi ESPN'den Shams Charania duyurdu.Takım tarafından daha sonra yapılan resmi açıklamada, sakatlığın Çarşamba günü Denver'ın Toronto Raptors'ı mağlup ettiği karşılaşma sırasında meydana geldiği belirtildi. Valanciunas, bu maçta diz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nikola Jokic'in yerine ilk beşte sahaya çıkmıştı.Bu sakatlık, halihazırda birçok oyuncusundan yoksun olan Denver'ın büyüyen sakatlık listesine yeni bir ekleme anlamına geliyor.NBA'in en dayanıklı uzunlarından biri olarak bilinen Valanciunas, 13 sezonluk kariyerinin dokuzunda en az 70 maçta forma giydi. Bu sezon sınırlı süreler almasına rağmen takımına istikrarlı katkı sağlıyordu.Valanciunas'ın yokluğunda Nuggets'ın, zorlu fikstür sürecinde Peyton Watson, DaRon Holmes II ve Zeke Nnaji gibi isimlere daha fazla sorumluluk vermesi bekleniyor.