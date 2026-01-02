02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi'nde heyecan başlıyor

Sürücülerin en zorlu koşullarda şampiyon olmak için yarıştığı Dakar Rallisi, son yıllarda olduğu gibi Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

calendar 02 Ocak 2026 11:36
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi'nde heyecan başlıyor
Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı kabul edilen Dakar Rallisi, 3 Ocak Cumartesi günü başlayacak.

Kazanmak kadar tamamlamanın dahi zor olduğu ralliye üst üste 7. kez Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 48. kez düzenlenen ralli, Yanbu'daki ön etapla başlayacak ve 17 Ocak'ta aynı şehirdeki 13. etapla sona erecek.

 


Toplam mesafe



Etaplar arası bağlantılarla toplam mesafesi 8 bin kilometreye yaklaşan 2026 Dakar Rallisi'nde sürücüler, yarışma sırasında yaklaşık 5 bin kilometre yol katederek şampiyonluk için mücadele edecek.

Sürücüler, Arap Yarımadası'nın kıyılarından kum tepelerine, dağlarından Rubülhali Çölü'ne dek birbirinden zorlu bölgelerden geçecek.

 

İki günlük maraton etap düzenlenecek

Rallide son senelerde olduğu gibi bu yıl da iki günlük maraton etap konsepti uygulanacak.

Sürücülerin maraton etap sırasında geceyi geçirmek için kamp alanlarına ulaşması gerekecek.

Bu süreçte çok az malzeme ve erzakla yetinecek sürücüler, ertesi sabah tekrar yola koyularak etabın kalan kısmını tamamlayacak.

 

Rekor Peterhansel'de

Fransız Stephane Peterhansel, Dakar Rallisi'ni en fazla kazanan pilot ünvanını elinde bulunduruyor.

Otomobilde 8 kez kazanan Peterhansel, motosiklette de 6 olmak üzere 14 kez Dakar Rallisi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Geçen yıl ralliyi otomobil kategorisinde Suudi Arabistanlı Yazeed Al-Rajhi, motosiklet sınıfında Avustralyalı Daniel Sanders kazandı.

Son şampiyonların yanı sıra otomobilde Stephane Peterhansel, Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah, Seth Quintero, motosiklette ise Kevin Benavides, Ricky Brabec, Tosha Schareina gibi isimler de rallide yer alacak.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 9 kez mutlu sona ulaşan Fransız Sebastien Loeb, 2016'dan bu yana katıldığı Dakar Rallisi'nde bir kez daha şampiyonluk mücadelesi verecek.

 

33 sürücü hayatını kaybetti



1979'dan bu yana düzenlenen yarışlarda bugüne kadar 33 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetti.

Otomobil, motosiklet ve kamyondan sonra 2009'dan itibaren ATV, 2017'den beri UTV gibi sınıfların eklendiği, 8 farklı kategoride düzenlenen yarışta, şu ana kadar sporcular dışında 50'ye yakın kişi de hayata gözlerini yumdu.

Her ölüm, yetkililerce kayıt altına alınmadığı için kesin sayı bilinmiyor. Ölen kişiler arasında gazeteciler, organizasyon çalışanları ve izleyiciler de bulunuyor.

Uzun yıllar Afrika kıtasında yapılan, 2009'da terör tehdidi nedeniyle Güney Amerika'ya taşınan, 2020'den beri Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Dakar Rallisi'nin kurucusu Thierry Sabine de 1986'daki yarış sırasında can verdi.

 

Etaplar



2026 Dakar Rallisi'nde 13 etap şu şekilde:

EtapTarihBaşlangıçBitişMesafe (km)
Ön etap 3 Ocak Yanbu Yanbu 23
1 4 Ocak Yanbu Yanbu 305
2 5 Ocak Yanbu Al-Ula 400
3 6 Ocak Al-Ula Al-Ula 422
4 7 Ocak Al-Ula Al-Ula 451
5 8 Ocak Al-Ula Hail 356
6 9 Ocak Hail Riyad 331
Dinlenme 10 Ocak - - -
7 11 Ocak Riyad Wadi ad-Dawasir 462
8 12 Ocak Wadi ad-Dawasir Wadi ad-Dawasir 481
9 13 Ocak Wadi ad-Dawasir Bişa 418
10 14 Ocak Bişa Bişa 371
11 15 Ocak Bişa Al Henakiyah 347
12 16 Ocak Al Henakiyah Yanbu 310
13 17 Ocak Yanbu Yanbu 105
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
