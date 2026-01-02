02 Ocak
Santa Cruz, 44 yaşında transfer oldu!

44 yaşındaki eski Bayern Münih ve Manchester City forveti Roque Santa Cruz, Paraguay'dan Club Nacional'e imza attı.

calendar 02 Ocak 2026 11:21
Haber: Sporx.com dış haberler
Bayern Münih ve Manchester City formaları giyen Roque Santa Cruz, 44 yaşında transfer oldu.

2016'dan beri ülkesi Paraguay'da futbol hayatını sürdüren tecrübeli forvet, Paraguay Ligi'ni 3. bitiren Club Nacional ile sözleşme imzaladı.

Son üç sezonda Libertad forması giyen ve geçen sezon 4 gol atan Santa Cruz, önümüzdeki sezon Güney Amerika'nın ikinci büyük turnuvası olan Copa Sudamericana'da oynayacak.


1999'dan bu yana 112 kez milli olan Santa Cruz, Paraguay milli takımında en çok gol atan oyuncu rekorunu (32) hala elinde tutuyor.

Daha önce Avrupa'da başarılı bir kariyer geçiren Santa Cruz, Bayern Münih'te (1999-2007 arasında 238 maçta 51 gol), Blackburn'da (2007-2009 ve 2011 arasında 80 maçta 29 gol), Malaga (2012-2014 ve 2016 yılları arasında 109 maçta 26 gol), Betis (2011-2012 yıllarında 35 maçta 7 gol) ve Manchester City (2009 ve 2010 yıllarında 24 maçta 4 gol) gibi takımlarda oynadı.

