01 Ocak
C.Palace-Fulham
1-1
01 Ocak
QPR-Norwich City
1-2
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
3-1
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
5-0
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
1-1
01 Ocak
Hull City-Stoke City
0-1
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
2-1
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
3-0
01 Ocak
Southampton-Millwall
0-0
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
0-0
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
1-0
01 Ocak
Watford-Birmingham City
3-0
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
1-0
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-2
01 Ocak
Sunderland-M.City
0-0
01 Ocak
Brentford-Tottenham
0-0
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Manchester City, 2026'ya puan kaybıyla başladı

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, deplasmanda Sunderland ile 0-0 berabere kaldı. City, lider Arsenal'ın 4 puan gerisine düştü.

calendar 02 Ocak 2026 01:17 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 01:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, Sunderland'e konuk oldu.

Işık Stadyumu'nda oynanan maç golsüz beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester City, puanını 41 yapsa da Arsenal ile arasındaki fark 4'e çıktı.

Sezonun sürpriz takımı Sunderland ise üst üste 3. beraberliğini aldı ve puanını 29 yaptı.

Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, Chelsea'yi konuk edecek. Sunderland ise deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
