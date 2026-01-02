İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, Sunderland'e konuk oldu.



Işık Stadyumu'nda oynanan maç golsüz beraberlikle sona erdi.



Bu sonuçla birlikte 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester City, puanını 41 yapsa da Arsenal ile arasındaki fark 4'e çıktı.



Sezonun sürpriz takımı Sunderland ise üst üste 3. beraberliğini aldı ve puanını 29 yaptı.



Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, Chelsea'yi konuk edecek. Sunderland ise deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak.



