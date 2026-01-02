Fenerbahçe'de Mert Günok an meselesi!

Beşiktaş'ta Necip Uysal ile birlikte takım bulması istenilen Mert Günok, Fenerbahçe'den resmi teklif aldı.
ANLAŞMA AN MESELESİ
Milli kaleci, kendisine Anadolu'dan gelen teklifleri geri çevirdi, Fenerbahçe ile el sıkışması an meselesi.
SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK
Mert, Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından Beşiktaş'a anlaşma sağladığını bildirecek ve siyah-beyazlılarla kontratını feshedecek.
36 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe ile anlaşmasıyla yaklaşık 10 yıl aranın ardından sarı-lacivertlilere geri dönecek.
