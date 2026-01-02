02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Fenerbahçe'de Mert Günok an meselesi!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan eski oyuncusu Mert Günok için geri sayıma geçti.

calendar 02 Ocak 2026 09:04 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 09:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Necip Uysal ile birlikte takım bulması istenilen Mert Günok, Fenerbahçe'den resmi teklif aldı.

ANLAŞMA AN MESELESİ

Milli kaleci, kendisine Anadolu'dan gelen teklifleri geri çevirdi, Fenerbahçe ile el sıkışması an meselesi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK

Mert, Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından Beşiktaş'a anlaşma sağladığını bildirecek ve siyah-beyazlılarla kontratını feshedecek.

36 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe ile anlaşmasıyla yaklaşık 10 yıl aranın ardından sarı-lacivertlilere geri dönecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
