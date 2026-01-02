Futbolda ara transfer dönemi başladı!

Trendyol Süper Lig ve alt liglerde heyecan fırtınası devam ederken, takımların kaderini belirleyecek olan "Ara Transfer Dönemi" resmen başladı.



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen takvim işlemeye başladı.



Kulüpler, bugünden itibaren anlaştıkları yeni futbolcuların lisanslarını çıkararak kadrolarına dahil edebilecek.



GÖZLER 6 ŞUBAT'TA



Futbol kamuoyunda "Kış transfer dönemi" olarak bilinen ikinci transfer dönemi yaklaşık bir ay sürecek.



Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de tamamlanmıştı.



