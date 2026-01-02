Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısı başlıyor

Voleybol Sultanlar Ligi'nde normal sezonun ikinci yarısı başlıyor.
Ligde ikinci devrenin ilk haftası olan 14. haftanın müsabakaları 3 Ocak Cumartesi günü yapılacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
14.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit (Aksaray)
14.00 İlbank-Beşiktaş (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin (Mimar Sinan)
16.00 Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Türk Hava Yolları (Hasan Doğan)
18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Göztepe (Cengiz Göllü)
18.00 VakıfBank-Zeren Spor (VakıfBank)
