02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısı başlıyor

Ligde 14. hafta maçları, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçlar ile sezonun ikinci devresi start almış olacak.

Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısı başlıyor
Voleybol Sultanlar Ligi'nde normal sezonun ikinci yarısı başlıyor.

Ligde ikinci devrenin ilk haftası olan 14. haftanın müsabakaları 3 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

14.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit (Aksaray)

14.00 İlbank-Beşiktaş (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin (Mimar Sinan)

16.00 Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Türk Hava Yolları (Hasan Doğan)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Göztepe (Cengiz Göllü)

18.00 VakıfBank-Zeren Spor (VakıfBank)

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
