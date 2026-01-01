01 Ocak
C.Palace-Fulham
0-032'
01 Ocak
QPR-Norwich City
1-2
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
0-033'
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
5-0
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
1-1
01 Ocak
Hull City-Stoke City
0-1
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
2-1
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
3-0
01 Ocak
Southampton-Millwall
0-0
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
0-033'
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
1-0
01 Ocak
Watford-Birmingham City
3-0
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
1-0
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-2
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Allegri'den Nkunku açıklaması!

Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Christopher Nkunku'nun sakatlandığını açıkladı.

calendar 01 Ocak 2026 20:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Allegri'den Nkunku açıklaması!
Adı, Fenerbahçe ile anılan Christopher Nkunku ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Milan'ın Serie A'da oynayacağı Cagliari maçında yıldız oyuncunun sahada olmayacağı açıklandı.

Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Christopher Nkunku'nun ayak bileğindeki ağrı nedeniyle Cagliari maç kadrosuna alınmadığını belirtti.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE

Alexander Sörloth'tan beklediği cevabı alamayan Fenerbahçe rotasını Nkunku'ya çevirmiş, sarı lacivertliler, Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Milan'da 14 kez sahada yerini alan Fransız futbolcu, 3 gol atarken 2 asist yaptı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
