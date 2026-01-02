02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Yusuf Yazıcı, Olympiakos'tan ayrılıyor

Olympiakos'ta mutsuz olan Yusuf Yazıcı, ara transfer döneminde yeni bir takıma imza atmak istiyor.

calendar 02 Ocak 2026 11:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yusuf Yazıcı, Olympiakos'tan ayrılıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yusuf Yazıcı, 1.5 sezon önce transfer olduğu Yunan ekibi Olympiakos'tan ayrılmak istiyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre; 28 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bu sezon Yunan Süper Ligi'nde 11 maçta sadece 191 dakika süre aldı. Kupada oynadığı 4 maçta 4 gol atıp 4 asist yapmasına rağmen bir türlü Jose Luis Mendilibar'ın gözüne giremeyen ve Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan Yusuf Yazıcı, daha fazla süre alacağı bir takımda forma giyme isteği nedeniyle ayrılık kararı aldı.

FRANSA'YA DÖNMEK İSTİYOR


Olympiakos'taki durumu nedeniyle mutsuz olan Yusuf Yazıcı'nın 3 sezon oynadığı Fransa'ya tekrar geri dönme isteğinde olduğu ve Ligue 1 takımlarından gelecek transfer tekliflerini beklediği vurgulandı.

18.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

2019 yazında Trabzonspor'dan Lille'e 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Yusuf Yazıcı, Ocak 2022'de CSKA Moskova'ya, Eylül 2022'de ise Trabzonspor'a kiralandı.

Yusuf, 2024 yazında ise bedelsiz olarak Olympiakos'a imza atmış ancak ilk sezonunda sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.