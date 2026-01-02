Beşiktaş'ta Jörgensen için geri sayım!

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Chelsea'nin Danimarkalı kalecisi Filip Jörgensen'le anlaşma aşamasına geldi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten kurmayların, İngiliz devinin 23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisini Beşiktaş'a gelmeye ikna ettiği belirtildi.
Jörgensen'in menajeri de kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş ile şartları görüşecek.
AYRILMAK İSTİYOR
Londra ekibine geçtiğimiz sezon İspanyol temsilcisi Villarreal'den 24.5 milyon euro'ya gelen Jörgensen, bu sezon 6 maçta süre alabildi ve düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi istediği öğrenildi.
MASADAKİ SEÇENEKLER
Bu aşamada Beşiktaş, transferde ciddi bir aşama kaydetti. İngiliz devi ise sözleşmesi 2031'de bitecek Viking eldiven için bonservis istiyor. Siyah beyazlılar da bonservisini almaya çalışacak. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık formülünün de masada olduğu öğrenildi.
