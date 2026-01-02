02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Beşiktaş'ta Jörgensen için geri sayım!

Beşiktaş, Chelsea'den kaleci Filip Jörgensen transferinde önemli mesafe kat etti. Siyah-beyazlılar, Jörgensen için geri sayıma başladı.

calendar 02 Ocak 2026 12:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Chelsea'nin Danimarkalı kalecisi Filip Jörgensen'le anlaşma aşamasına geldi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten kurmayların, İngiliz devinin 23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisini Beşiktaş'a gelmeye ikna ettiği belirtildi.

Jörgensen'in menajeri de kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş ile şartları görüşecek.


AYRILMAK İSTİYOR

Londra ekibine geçtiğimiz sezon İspanyol temsilcisi Villarreal'den 24.5 milyon euro'ya gelen Jörgensen, bu sezon 6 maçta süre alabildi ve düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi istediği öğrenildi.

MASADAKİ SEÇENEKLER

Bu aşamada Beşiktaş, transferde ciddi bir aşama kaydetti. İngiliz devi ise sözleşmesi 2031'de bitecek Viking eldiven için bonservis istiyor. Siyah beyazlılar da bonservisini almaya çalışacak. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık formülünün de masada olduğu öğrenildi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
