Kayserispor, MANU'dan transfer yapıyor!

Kayserispor, Manchester United ile genç kanat oyuncusu Sam Mather için anlaşma sağlamak üzere...Sky Sports'ta yer alan habere göre; Kayserispor, yaz transfer döneminde anlaşmayı tamamlamak için zaman kalmadığı için Mather'e sarı kırmızılı formayı giydirememişti.Ocak ayında İngiltere genç milli takım oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Kayserispor, resmi bir teklif sundu ve United bu teklifi kabul etmeyi ciddi şekilde düşünüyor.Sakatlıklar nedeniyle gelişimi yavaşlayan Mather, Old Trafford'da as takıma yükselmeyi başaramadı ancak Rochdale ve Tranmere'de kiralık olarak oynadığı dönemde profesyonel futbol tecrübesi kazandı.21 yaşındaki Mather, bu sezon Premier Lig 2'de oynadığı 4 maçta 2 asist yaptı.