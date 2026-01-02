02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Kayserispor, MANU'dan transfer yapıyor!

Kayserispor, Manchester United akademisinden Sam Mather için İngiliz devine teklif yaptı.

calendar 02 Ocak 2026 13:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kayserispor, MANU'dan transfer yapıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kayserispor, Manchester United ile genç kanat oyuncusu Sam Mather için anlaşma sağlamak üzere...

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Kayserispor, yaz transfer döneminde anlaşmayı tamamlamak için zaman kalmadığı için Mather'e sarı kırmızılı formayı giydirememişti.

Ocak ayında İngiltere genç milli takım oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Kayserispor, resmi bir teklif sundu ve United bu teklifi kabul etmeyi ciddi şekilde düşünüyor.


Sakatlıklar nedeniyle gelişimi yavaşlayan Mather, Old Trafford'da as takıma yükselmeyi başaramadı ancak Rochdale ve Tranmere'de kiralık olarak oynadığı dönemde profesyonel futbol tecrübesi kazandı.

21 yaşındaki Mather, bu sezon Premier Lig 2'de oynadığı 4 maçta 2 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.