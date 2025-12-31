-
1 Ocak Köprüler Ücretsiz mi? 1 Ocak 2026 Perşembe Bugün Köprü ve Otoyollar Bedava mı?
Haber Tarihi: 31 Aralık 2025 14:35 -
Güncelleme Tarihi:
31 Aralık 2025 14:35
1 Ocak'ta köprüler ücretsiz mi, bugün otoyollar bedava mı? 1 Ocak 2026 yılbaşında FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile devlet otoyollarının geçiş ücretleri.
Yılbaşında hangi köprüler ücretsiz? 1 Ocak 2026 Perşembe günü otoyol geçişleri bedava mı olacak? Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti detayları.
Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da iki yaka arasında geçiş yapacak olan veya otoyolları kullanarak seyahat edecek vatandaşlar, "1 Ocak'ta köprüler ücretsiz mi, bugün otoyollar bedava mı?" sorularına yanıt arıyor. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması nedeniyle ulaşım maliyetlerini düşürmek isteyen sürücüler, özellikle İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı otoyolların ücret tarifesini merak ediyor. "Bugün köprülerden geçiş bedava mı?" sorguları arama motorlarında üst sıralarda yer alırken, Resmi Gazete kararıyla detaylar netleşti. İşte 1 Ocak 2026 Perşembe günü köprü ve otoyol geçişlerine dair tüm bilgiler...1 Ocak Perşembe günü yola çıkacak olan sürücüler "Yılbaşında otoyollar ücretsiz mi, hangi köprüler paralı?" sorularını gündeme taşıdı. Her yıl resmi tatillerde uygulanan ücretsiz geçiş imkanının 2026 yılbaşında da devam edip etmeyeceği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın duyurularıyla takip ediliyor. Vatandaşlar özellikle devletin işlettiği yollar ile Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle işletilen özel otoyollar arasındaki farkı araştırıyor. İşte il il ve yol yol 1 Ocak ücretsiz geçiş rehberi...1 OCAK'TA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ?Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00:00'dan başlayarak 24:00'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki şu yollar ücretsiz olacaktır:15 Temmuz Şehitler KöprüsüFatih Sultan Mehmet KöprüsüKGM tarafından işletilen tüm otoyollar (Avrupa Otoyolu, Anadolu Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu vb.)ÖZEL OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETLİ Mİ?Vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, "Yap-İşlet-Devret" modeliyle işletilen özel projelerdir. Bu hatlar genellikle ücretsiz geçiş kararına dahil edilmemektedir. Dolayısıyla 1 Ocak günü şu noktalarda ücretli geçiş devam edecektir:
Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)Osmangazi Köprüsü1915 Çanakkale KöprüsüAvrasya TüneliKuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu gibi özel işletmeler.GEÇİŞLER NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?Ücretsiz geçiş imkanı 1 Ocak Perşembe günü sabah saat 00:00'da başlamakta ve aynı gün gece yarısı 24:00'te sona ermektedir. 2 Ocak Cuma sabahı itibarıyla tüm yollarda normal ücret tarifesine geri dönülecektir.
