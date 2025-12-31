1 Ocak'ta PTT Açık mı? PTT ve PTT Kargo 1 Ocak 2026'da Çalışıyor mu?

Yılbaşında PTT şubeleri ve PTT Kargo açık mı? 1 Ocak Perşembe günü kargo teslimatı ve gişe işlemleri yapılacak mı? İşte 2026 yılbaşı PTT çalışma saatleri ve detaylar.

1 Ocak tarihinde PTT şubelerinin ve PTT Kargo'nun hizmet verip vermediği, yılın ilk gününde işlem yapmak veya paket beklemek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. "1 Ocak'ta PTT açık mı, PTT Kargo bugün dağıtım yapacak mı?" soruları, özellikle online alışveriş teslimatları bekleyenler için büyük önem taşıyor. İşte 2026 yılbaşı resmi tatil takvimine göre PTT çalışma düzeni...

1 Ocak yılbaşı günü PTT üzerinden maaş ödemesi, fatura yatırma veya kargo gönderimi planlayanlar "1 Ocak 2026 PTT şubeleri kapalı mı, kargolar ne zaman açılacak?" yanıtını merak ediyor. Resmi tatil statüsünde olan yılın ilk gününde, kamu kurumlarının çalışma saatleri ve kargo operasyonları vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. İşte PTT ve PTT Kargo'nun yılbaşı mesai programı...

1 Ocak Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle PTT şubeleri ve PTT Kargo kapalı olacaktır. Ulusal bayram ve genel tatiller kanununa göre 1 Ocak günü resmi tatil kabul edildiğinden, PTT gişe işlemleri yapılmayacak ve PTT Kargo tarafından dağıtım gerçekleştirilmeyecektir.

31 Aralık günü tam gün hizmet veren PTT, 1 Ocak'taki resmi tatil arasının ardından 2 Ocak Cuma günü normal mesai saatlerine geri dönecektir. 1 Ocak'ta kabul edilen veya yolda olan gönderilerin teslimatı, 2 Ocak itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir.