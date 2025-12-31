Recep Uçar'dan transfer açıklaması

31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
1-2
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, transfer ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Zor fikstürün bizi beklediği doğru ama her maçın üstesinden gelecek bir kadromuzun olduğunu düşünüyorum." dedi.

Uçar, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci devre hazırlıklarını Rize'de sürdürdüklerini belirtti.

Rize etabını tamamladıktan sonra cuma günü Antalya'ya gideceklerini ifade eden Uçar, "Antalya kampı ayın 14'üne kadar devam edecek. Genel itibariyle çalışmalarımız iyi gidiyor. Kamp kadrosuna 4 altyapı oyuncumuzu da dahil edeceğiz." dedi.


Uçar, zor bir devrenin kendilerini beklediğini vurgulayarak, "Bulunduğumuz puan ve konumun beni ve oyuncularımı çok mutlu ettiğini söyleyemem. Son oynadığımız Beşiktaş maçından, her ne kadar bir puanı hak edecek oyun oynasak da, puan alamadan döndük. İkinci yarı bunu telafi edecek maçlar var. Zor fikstürün bizi beklediği doğru ama her maçın üstesinden gelecek bir kadromuzun olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Ziraat Türkiye Kupası'nda da yürüyüşlerinin devam edeceğini dile getiren Uçar, Çaykur Rizespor taraftarlarını mutlu edecek iyi bir ikinci yarı geçireceklerini ümit ettiklerini söyledi.

Recep Uçar, geçen hafta kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydeetti:

"Bu takımın içinde kalecilerden bağımsız 20 değerli oyuncumuz var. Önceliğimiz ilk yarı beklentinin altında kalan oyunculardan daha fazla verim almak. Birinci önceliğimiz her zaman bu olacak. Oynadığımız son 3 maçta bunun bazı örneklerini siz de gördünüz. Transferde öncelikli hedefimiz orta sahanın farklı bölgelerinde ve hücuma yönelik oyuncular. Belirlediğimiz oyuncular var. Kamp boyunca iki hazırlık maçımız olacak. Erzurum kupa maçı ve ligde oynanacak olan Göztepe maçı sonrası herhangi bir ihtiyaç olursa belki bir dokunuş daha yapabiliriz. Sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu olmadığı sürece pek fazla da transfer düşünmüyoruz. Mevcut kadroda yer alan oyuncular için bize gelen herhangi bir somut transfer teklifi yok. Kadroda yer alan tüm oyuncularımın devam etmesinden yanayım."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
