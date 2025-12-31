Trabzonspor'dan 45 maçta 24 galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasını 35 puanla 3. sırada kapatan Trabzonspor, 2025 yılında oynadığı 45 karşılaşmada 24 galibiyet aldı.
Bordo-mavililer, 2025 yılında Süper Lig'de 37, Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 olmak üzere toplam 45 müsabakaya çıktı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 24 galibiyet ve 11 beraberlik elde ederken, 10 kez sahadan yenik ayrıldı.
- Lig maçları
Trabzonspor, 2025 yılında Süper Lig'de oynadığı 37 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyet gördü.
Bordo-mavililer, geçen sezon ligi 51 puanla 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemedi.
Karadeniz ekibi, bu sezon da ligin 17 haftalık ilk yarısını 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 35 puanla 3. sırada kapattı.
- Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025 yılında finale yükselen Trabzonspor, Gaziantep'te oynanan maçta Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak kupayı müzesine getiremedi.
Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.
- Güneş gitti, Tekke geldi
Trabzonspor'da 2025'te Şenol Güneş ve Fatih Tekke olmak üzere iki teknik adam görev yaptı.
Şenol Güneş yönetiminde 2025 yılında ligde çıktığı 9 maçtan 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, Fatih Tekke yönetimindeki 28 maçta ise 15 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederken, 4 kez sahadan yenik ayrıldı.
Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, Fatih Tekke idaresinde ise 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.
