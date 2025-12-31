31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
1-2
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Trabzonspor'dan 45 maçta 24 galibiyet

Trabzonspor, 2025 yılında 45 resmi maçta 24 galibiyet aldı. İşte bordo-mavililerin karnesi...

calendar 31 Aralık 2025 12:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan 45 maçta 24 galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 17. haftasını 35 puanla 3. sırada kapatan Trabzonspor, 2025 yılında oynadığı 45 karşılaşmada 24 galibiyet aldı.

Bordo-mavililer, 2025 yılında Süper Lig'de 37, Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 olmak üzere toplam 45 müsabakaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 24 galibiyet ve 11 beraberlik elde ederken, 10 kez sahadan yenik ayrıldı.


- Lig maçları

Trabzonspor, 2025 yılında Süper Lig'de oynadığı 37 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyet gördü.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligi 51 puanla 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemedi.

Karadeniz ekibi, bu sezon da ligin 17 haftalık ilk yarısını 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 35 puanla 3. sırada kapattı.

- Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025 yılında finale yükselen Trabzonspor, Gaziantep'te oynanan maçta Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak kupayı müzesine getiremedi.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

- Güneş gitti, Tekke geldi

Trabzonspor'da 2025'te Şenol Güneş ve Fatih Tekke olmak üzere iki teknik adam görev yaptı.

Şenol Güneş yönetiminde 2025 yılında ligde çıktığı 9 maçtan 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, Fatih Tekke yönetimindeki 28 maçta ise 15 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederken, 4 kez sahadan yenik ayrıldı.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, Fatih Tekke idaresinde ise 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.