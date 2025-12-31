31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
0-128'
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Uğurcan Çakır'dan muhteşem istatistik!

Fernando Muslera sonrasında Galatasaray'da kaleyi devralan Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılıları pişman etmedi. 16 maçın 6'sında kalesini kapatan Uğurcan, yüzde 75.4'lük kurtarış oranıyla listedeki Sommer, Ederson, Lammens, Restes ve Petrovic gibi isimleri solladı.

calendar 31 Aralık 2025 10:42
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır'dan muhteşem istatistik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, 14 yıllık Fernando Muslera devri kapanırken ne yapacağını kara kara düşünüyordu. Fakat o çıkageldi: Uğurcan Çakır...

Listesinde birçok isim bulunan sarı-kırmızılı ekibin 30 milyon Euro ödeyerek Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki eldivenin bonservis bedeli eleştirilerin odağındaydı.

SORU İŞARETLERİNİ SİLDİ


Tecrübeli kaleci, imzayı atar atmaz performansıyla hakkında yapılan kötü yorumları ortadan kaldırdı.

LİSTEDEKİ İSİMLERİ GEÇTİ

Uğurcan öyle kurtarışlar yaptı, öyle puanlar kazandırdı ki… Yeri geldi ligde ipten aldı, yeri geldi Şampiyonlar Ligi'nde penaltı çıkardı. Kimse Ederson, Sommer veya Lammens'in ismini bile hatırlamadı.

16 maçın 6'sında kalesini kapatıp, 46 kurtarışa imza attı. yüzde 75.4'lük kurtarış oranıyla listede yer alan tüm isimleri geride bıraktı. Başkan Dursun Özbek'in 1 numaralı tercihi olan Uğurcan, Muslera'nın eksikliğini de aratmadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.