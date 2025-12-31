Brezilyalı efsane Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Brezilyalı futbol ikonu ve Real Madrid efsanesi Carlos, ülkesinde geçirdiği tatil sırasında sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki eski yıldızın durumunun iyi olduğu bildirildi.

ABD'de düzenlenen Dünya Kupası kura çekimine katıldığı yoğun bir programın ardından Brezilya'ya tatile giden Carlos'un, eşi ve çocuklarından biriyle birlikteyken rahatsızlandığı öğrenildi. İspanyol basınından AS'nin aktardığı bilgilere göre, Carlos ilk olarak bacağında oluşan küçük bir kan pıhtısı şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Yapılan kontrollerin ardından uygulanan tüm vücut MR'ında kalbiyle ilgili bir sorun tespit edildi. Bunun üzerine Carlos'un acil olarak ameliyata alındığı ve bir tüp takıldığı belirtildi. Yaklaşık 40 dakika sürmesi planlanan operasyonun, yaşanan bir komplikasyon nedeniyle neredeyse üç saate uzadığı ifade edildi.

Ameliyatın başarılı geçtiği ve Carlos'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken, tedbir amaçlı olarak 48 saat boyunca hastanede gözetim altında tutulacağı bildirildi.

2002 Dünya Kupası şampiyonu olan efsane futbolcu, çevresi aracılığıyla AS'a yaptığı açıklamada, "Şu anda iyiyim." ifadelerini kullandı.