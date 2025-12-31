Sergen Yalçın, Salih Özcan'ı bekliyor

Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş, devre arasında kadrosunu güçlendirip üst sıralara doğru tırmanmak istiyor.
BEŞİKTAŞ'TA YOĞUN ÇABA
Transferde aceleci davranan siyah-beyazlılar ilk imzayı Salih Özcan'a attırmak için yoğun çaba harcıyor.
SERGEN YALÇIN'DAN TALİMAT
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, "2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına yetişsin." talebi üzerine başkan Serdal Adalı ve ekibi Salih Özcan için görüşmeleri yoğunlaştırdı.
3 MİLYON EURO
Milli futbolcuyla daha önce anlaşan Beşiktaş, Borussia Dortmund'un Salih için kapıyı 5 milyon euro'dan açmasının ardından bu rakamı 3 milyon euro'ya kadar çekti.
Taraflar şu anda ödeme planı üzerinde çalışıyor. Kısa sürede orta noktanın bulunacağı ve Salih'in kampa yetişmesi bekleniyor.
BU SEZON 21 DAKİKA
Salih Özcan, bu sezon Borussia Dortmund'da 4 maçta sadece 21 dakika süre buldu.
