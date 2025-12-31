31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
0-128'
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Sergen Yalçın, Salih Özcan'ı bekliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'ın transferinin kampa yetişmesini bekliyor.

calendar 31 Aralık 2025 10:00
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş, devre arasında kadrosunu güçlendirip üst sıralara doğru tırmanmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA YOĞUN ÇABA

Transferde aceleci davranan siyah-beyazlılar ilk imzayı Salih Özcan'a attırmak için yoğun çaba harcıyor.

SERGEN YALÇIN'DAN TALİMAT

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, "2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına yetişsin." talebi üzerine başkan Serdal Adalı ve ekibi Salih Özcan için görüşmeleri yoğunlaştırdı.

3 MİLYON EURO


Milli futbolcuyla daha önce anlaşan Beşiktaş, Borussia Dortmund'un Salih için kapıyı 5 milyon euro'dan açmasının ardından bu rakamı 3 milyon euro'ya kadar çekti.

Taraflar şu anda ödeme planı üzerinde çalışıyor. Kısa sürede orta noktanın bulunacağı ve Salih'in kampa yetişmesi bekleniyor.

BU SEZON 21 DAKİKA

Salih Özcan, bu sezon Borussia Dortmund'da 4 maçta sadece 21 dakika süre buldu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
