31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
1-2
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Transferde Avrupa devleri Galatasaray'ın önüne geçti

Galatasaray'ın Can Armando Güner ve Umut Tohumcu için yürüttüğü temaslar, Avrupa kulüplerinden gelen yüksek teklifler nedeniyle çıkmaza girdi.

calendar 31 Aralık 2025 11:37
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Imago
Transferde Avrupa devleri Galatasaray'ın önüne geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ara transfer döneminde kadrosunu genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray, gurbetçi futbolcular için yürüttüğü temaslarda Avrupa'dan artan rekabetle karşı karşıya kaldı.
 
Sarı-kırmızılıların yakından ilgilendiği iki isimde de tablo, Galatasaray adına kolay görünmüyor.
 
AVRUPA'DAN TEKLİFLER İŞLERİ BOZDU
 
Son olarak Can Armando Güner cephesinde yarış kızıştı. 17 yaşındaki futbolcu kısa süre önce Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ni gezmiş ve Galatasaray'la temas kurmuştu. Ancak Can Armando Güner için Avrupa'dan gelen teklifler, dengeleri değiştirdi.
 
Schalke 04, oyuncu için şu ana kadar en ciddi teklifi sunan kulüp konumunda. Almanya temsilcisinin yanı sıra Ajax da genç oyuncuyu transfer listesine aldı. Öte yandan Mönchengladbach'ın önerdiği rakamların, Galatasaray'ın sunduğu teklifin oldukça üzerinde olduğu öğrenildi.
 
Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer gurbetçi isim Umut Tohumcu'da da benzer pürüzler yaşanıyor. Genç futbolcunun kulübü Hoffenheim oyuncudan beklentisini yüksek tutuyor ve bonservisini bırakmaya sıcak bakmıyor. Alman kulübünün Umut Tohumcu için ancak 8–9 milyon euro bandındaki teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade ediliyor.
 
Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durmasına rağmen Alman ekiplerinin bu transferde bir adım önde olduğu belirtiliyor. Ayrıca sarı-kırmızılıların Umut Tohumcu için altı-yedi kulüple daha rekabet halinde olduğu gelen bilgiler arasında.
 
Tüm bu gelişmeler ışığında Galatasaray'ın gurbetçi hamleleri, Avrupa'dan gelen güçlü teklifler nedeniyle zora girmiş durumda. Yönetimin, hem mali dengeleri koruyacak hem de teknik heyetin taleplerini karşılayacak alternatif formüller üzerinde çalıştığı belirtildi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.