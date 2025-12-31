Transferde Avrupa devleri Galatasaray'ın önüne geçti

Ara transfer döneminde kadrosunu genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray , gurbetçi futbolcular için yürüttüğü temaslarda Avrupa'dan artan rekabetle karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılıların yakından ilgilendiği iki isimde de tablo, Galatasaray adına kolay görünmüyor.

AVRUPA'DAN TEKLİFLER İŞLERİ BOZDU

Son olarak Can Armando Güner cephesinde yarış kızıştı. 17 yaşındaki futbolcu kısa süre önce Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ni gezmiş ve Galatasaray'la temas kurmuştu. Ancak Can Armando Güner için Avrupa'dan gelen teklifler, dengeleri değiştirdi.

Schalke 04, oyuncu için şu ana kadar en ciddi teklifi sunan kulüp konumunda. Almanya temsilcisinin yanı sıra Ajax da genç oyuncuyu transfer listesine aldı. Öte yandan Mönchengladbach'ın önerdiği rakamların, Galatasaray'ın sunduğu teklifin oldukça üzerinde olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer gurbetçi isim Umut Tohumcu'da da benzer pürüzler yaşanıyor. Genç futbolcunun kulübü Hoffenheim oyuncudan beklentisini yüksek tutuyor ve bonservisini bırakmaya sıcak bakmıyor. Alman kulübünün Umut Tohumcu için ancak 8–9 milyon euro bandındaki teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade ediliyor.

Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durmasına rağmen Alman ekiplerinin bu transferde bir adım önde olduğu belirtiliyor. Ayrıca sarı-kırmızılıların Umut Tohumcu için altı-yedi kulüple daha rekabet halinde olduğu gelen bilgiler arasında.

Tüm bu gelişmeler ışığında Galatasaray'ın gurbetçi hamleleri, Avrupa'dan gelen güçlü teklifler nedeniyle zora girmiş durumda. Yönetimin, hem mali dengeleri koruyacak hem de teknik heyetin taleplerini karşılayacak alternatif formüller üzerinde çalıştığı belirtildi.