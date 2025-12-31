31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
1-2
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Kings, Jonathan Kuminga takibinden vazgeçmiş değil

Sacramento Kings, Golden State Warriors'ın takas ihtimallerini değerlendirmeye başlamasıyla birlikte Jonathan Kuminga için ilgisini sürdürmeye devam ediyor.

calendar 31 Aralık 2025 12:47
31 Aralık 2025 12:47
Kings, Jonathan Kuminga takibinden vazgeçmiş değil
Sacramento Kings, Golden State Warriors'ın takas ihtimallerini değerlendirmeye başlamasıyla birlikte Jonathan Kuminga için ilgisini sürdürmeye devam ediyor.

5 Şubat takas deadline'ı yaklaşırken Warriors'ın 23 yaşındaki forveti takasa açık olabileceği belirtiliyor.

The Athletic yazarı Sam Amick, Sactown Sports 1140'a yaptığı açıklamada Kings'in Kuminga konusunda hâlâ devrede olduğunu doğruladı. Amick, Sacramento'nun yaz döneminde, Kuminga'nın sınırlı serbest oyuncu olduğu süreçte de Phoenix Suns ve Chicago Bulls ile birlikte oyuncunun durumunu yakından takip ettiğini hatırlattı.


"Kings'in ve diğer tüm takımların bakış açısından fiyat düştü, bu çok net," diyen Amick, olası bir takas paketinin nasıl şekillenebileceğine dair şu değerlendirmeyi yaptı:
"Warriors'ın Malik Monk'a ilgi duymadığı biliniyor ve yazın görüşmelerde Monk merkezdeydi. Peki şimdi bu nasıl bir takasa dönüşür? DeMar DeRozan içeren bir senaryo mu olur? Kim bilir? Ama açıkçası bunun olacağını pek sanmıyorum."

Kuminga, Golden State'in Pazartesi günü Brooklyn Nets'i 120-107 mağlup ettiği karşılaşmada sağlıklı olmasına rağmen rotasyonda yer almadı. Genç forvet, 18 Aralık'tan bu yana forma giymiyor.

Bu sezon 18 maçta süre alan Kuminga, 11.8 sayı, 6.2 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla oynadı. Kuminga'nın Çarşamba günü Warriors'ın Charlotte Hornets deplasmanında oynayacağı maçta yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
