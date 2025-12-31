Sacramento Kings, Golden State Warriors'ın takas ihtimallerini değerlendirmeye başlamasıyla birlikte Jonathan Kuminga için ilgisini sürdürmeye devam ediyor.5 Şubat takas deadline'ı yaklaşırken Warriors'ın 23 yaşındaki forveti takasa açık olabileceği belirtiliyor.The Athletic yazarı Sam Amick, Sactown Sports 1140'a yaptığı açıklamada Kings'in Kuminga konusunda hâlâ devrede olduğunu doğruladı. Amick, Sacramento'nun yaz döneminde, Kuminga'nın sınırlı serbest oyuncu olduğu süreçte de Phoenix Suns ve Chicago Bulls ile birlikte oyuncunun durumunu yakından takip ettiğini hatırlattı.diyen Amick, olası bir takas paketinin nasıl şekillenebileceğine dair şu değerlendirmeyi yaptı:Kuminga, Golden State'in Pazartesi günü Brooklyn Nets'i 120-107 mağlup ettiği karşılaşmada sağlıklı olmasına rağmen rotasyonda yer almadı. Genç forvet, 18 Aralık'tan bu yana forma giymiyor.Bu sezon 18 maçta süre alan Kuminga, 11.8 sayı, 6.2 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla oynadı. Kuminga'nın Çarşamba günü Warriors'ın Charlotte Hornets deplasmanında oynayacağı maçta yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.