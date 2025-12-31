31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
0-01'
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
0-02'
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
1-2
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan yeni yıl mesajı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni yıl mesajında barış ve huzur dolu bir sene diledi.

calendar 31 Aralık 2025 18:02
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni yıl mesajında barış ve huzur dolu bir sene diledi. 

Adalı, kulübün internet sitesinden paylaşılan yeni yıl mesajında, 2025'te Beşiktaş'ı finansal bağımsızlığına kavuşturmak amacıyla birbirinden önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Başta camiamıza ve taraftarlarımıza olmak üzere vatandaşlarımıza ve tüm dünyaya barış ve huzur dolu bir yıl diliyorum. Yeni yılda temelini attığımız projeleri nihayete erdirmek, kulübümüzün gücüne güç katacak yeni projelere imza atmak ve Beşiktaş'ımızı sportif olarak özlenen başarılara kavuşturmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yer aldığımız tüm spor dallarında, takımlarımızın ve sporcularımızın göğsümüzü kabartacak ulusal ve uluslararası başarılar kazanmasını yürekten diliyorum."



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
