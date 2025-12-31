Galatasaray'dan Onyedika için istenen bonservis!

Ara transferde bütçenin büyük kısmını 6 numara takviyesi için kullanmayı planlayan Galatasaray 'da flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılar, teknik direktörü Okan Buruk'un en çok istediği isim olan Onyedika için resmi temas sağladı.

OLUMLU YANIT GELMEDİ

Alınan bilgilere göre yönetim, kulüp proje resmi teklifini iletti.

Belçika kulübüne 3 milyon Euro kiralama ve 17 milyon Euro zorunlu opsiyon içeren teklifi yapıldığı öğrenildi. Ancak Brugge'ün olumlu bir yanıt vermediği ve kapıyı 28 milyon Euro'dan açtığı belirlendi.

Limit ve FFP konularında sorun yaşamamak için 6 numara transferini zorunlu kiralama ile yapmayı planlayan Galatasaray'ın bundan sonra yapacağı hamle merak konusu.

Sarı kırmızılılar Onyedika'nın sözleşmesi haziran ayında son yılına gireceği için pazarlıklarla görüşmeleri istenen düzeye getirebileceğine inanıyor.

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR

Bu nedenle önümüzdeki günlerde revize bir teklifin Belçika kulübüne sunulması bekleniyor.

Nijeryalı futbolcunun Victor Osimhen'in de etkisiyle Galatasaray formasını giymeyi çok istediği ve bu durumunda pazarlıklar da koz olarak kullanılacağı gelen bilgiler arasında.