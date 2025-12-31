30 Aralık
Burnley-Newcastle
1-3
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
2-2
30 Aralık
N. Forest-Everton
0-2
30 Aralık
West Ham United-Brighton
2-2
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
4-1
30 Aralık
M. United-Wolves
1-1
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
0-3
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
0-3

Galatasaray'dan Onyedika için istenen bonservis!

Ara transferde 6 numara takviyesine odaklanan Galatasaray, Okan Buruk'un gözdesi Raphael Onyedika için Club Brugge ile masaya oturdu.

31 Aralık 2025
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Ara transferde bütçenin büyük kısmını 6 numara takviyesi için kullanmayı planlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
 
Sarı kırmızılar, teknik direktörü Okan Buruk'un en çok istediği isim olan Onyedika için resmi temas sağladı.
 
OLUMLU YANIT GELMEDİ
 
Alınan bilgilere göre yönetim, kulüp proje resmi teklifini iletti.
 
Belçika kulübüne 3 milyon Euro kiralama ve 17 milyon Euro zorunlu opsiyon içeren teklifi yapıldığı öğrenildi. Ancak Brugge'ün olumlu bir yanıt vermediği ve kapıyı 28 milyon Euro'dan açtığı belirlendi.
 
Limit ve FFP konularında sorun yaşamamak için 6 numara transferini zorunlu kiralama ile yapmayı planlayan Galatasaray'ın bundan sonra yapacağı hamle merak konusu.
 
Sarı kırmızılılar Onyedika'nın sözleşmesi haziran ayında son yılına gireceği için pazarlıklarla görüşmeleri istenen düzeye getirebileceğine inanıyor.
 
GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
 
Bu nedenle önümüzdeki günlerde revize bir teklifin Belçika kulübüne sunulması bekleniyor. 
 
Nijeryalı futbolcunun Victor Osimhen'in de etkisiyle Galatasaray formasını giymeyi çok istediği ve bu durumunda pazarlıklar da koz olarak kullanılacağı gelen bilgiler arasında.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
