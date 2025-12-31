31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
1-2
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Galatasaray MCT Technic'te başantrenör Pozzecco oldu

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Yakup Sekizkök'ten boşalan başantrenörlük görevine İtalyan basketbolunun önemli isimlerinden Gianmarco "Gigi" Pozzecco'yu getirdi.

calendar 31 Aralık 2025 13:10 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2025 13:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray MCT Technic'te Yakup Sekizkök'ten boşalan başantrenörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Gianmarco Pozzecco getirildi.
 
İşte Galatasaray MCT Technic transferi böyle duyurdu:
 
"Galatasaray MCT Technic'e hoş geldin Gianmarco "Gigi" Pozzecco!
 
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımız, kulüp ve millî takım düzeyinde edindiği antrenörlük tecrübesiyle Avrupa basketbolunun önemli figürlerinden biri olan Gianmarco Pozzecco ile 2026/27 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atmıştır.
 
5 Ocak 2026'da başlayacağı görevinde yeni başantrenörümüz Gianmarco Pozzecco'ya başarılar diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz.
 
15 Eylül 1972 doğumlu olan Gianmarco Pozzecco, İtalyan basketbolunun hem oyuncu hem de antrenör olarak en ikonik isimlerinden biridir. Oyun kurucu pozisyonunda görev yaptığı oyunculuk kariyerinde Varese, Fortitudo Bologna ve Khimki gibi kulüplerin formalarını giyen Pozzecco, ayrıca İtalya Millî Takımı ile Avrupa Şampiyonaları ve 2004 Atina Olimpiyatları'nda görev almış; kulüp kariyerinde ise İtalya Serie A şampiyonlukları ve EuroLeague finalleri yaşamıştır.
 
Aktif basketbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe adım atan Pozzecco, Sassari ile 2019 yılında FIBA Europe Cup şampiyonluğu yaşayarak 2019 FIBA Europe Cup Yılın Antrenörü seçilmiştir. Sassari ile ortaya koyduğu üstün performansın ardından Milano, ASVEL ve Cedevita gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev alan Pozzecco, 2022–2025 yılları arasında İtalya Millî Takımı başantrenörü olarak EuroBasket ve Dünya Kupası sahnesinde ülkesini temsil etmiştir.
 
Tutkusu, saha kenarındaki enerjisi ve oyuncularıyla kurduğu güçlü bağ ile tanınan Gianmarco Pozzecco'ya bir kez daha Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, sarı kırmızılı renklerimiz altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz."

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
