Trabzonspor'da Opoku için temaslar sürüyor

Trabzonspor'da yönetim; devre arasında stoper, kanat, bek ve forvet transferi planlıyor.
Hemen her bölge için gündemde birçok futbolcu ve alternatifi var. Temaslar, pazarlıklar sürüyor.
Özellikle Stefan Savic'in sık sık sakatlanması sonrası stopere iki takviye yapmak isteyen Karadeniz temsilcisi, Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki stoper Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağlamak istiyor ancak Avusturya Bundesliga ekibi 12 milyon euro talep ediyor. Trabzonspor ise bonuslarla birlikte 7 milyon euro'nun üzerine çıktı. Aradaki fark nedeniyle Trabzonspor, Başakşehir'den Jerome Opoku için de girişim yapmaya başladı.
27 yaşındaki Ganalı stoperin sözleşmesi 2027'de bitiyor. 1.97 boyundaki savunmacının, kurulan ilk temasta bordomavili kulübe olumlu dönüş yaptığı ve şartların sağlanması halinde forma giymeye hazır olduğu öğrenildi. Bu sezon toplam 19 maça çıkıp 2 asistlik performans sergileyen Opoku'nun bonservis değeri 5 milyon euro. Süper Lig'i tanımasından ötürü öncelik verilen futbolcu konusunda Başakşehir ile temaslar hızlandı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşen Trabzonspor kurmayları, fiyatı hakkında bilgi aldı. Sol ayaklı Ganalı, sol bekte de görev yapabiliyor. Nwaiwu için de haber bekleniyor.
