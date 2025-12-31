30 Aralık
Burnley-Newcastle
1-3
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
2-2
30 Aralık
N. Forest-Everton
0-2
30 Aralık
West Ham United-Brighton
2-2
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
4-1
30 Aralık
M. United-Wolves
1-1
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
0-3
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
0-3

Trabzonspor'da Opoku için temaslar sürüyor

Trabzonspor, Başakşehir'den Jerome Opoku'nun transferi için temaslarına devam ediyor.

31 Aralık 2025 09:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Opoku için temaslar sürüyor
Trabzonspor'da yönetim; devre arasında stoper, kanat, bek ve forvet transferi planlıyor.

Hemen her bölge için gündemde birçok futbolcu ve alternatifi var. Temaslar, pazarlıklar sürüyor.

Özellikle Stefan Savic'in sık sık sakatlanması sonrası stopere iki takviye yapmak isteyen Karadeniz temsilcisi, Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki stoper Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağlamak istiyor ancak Avusturya Bundesliga ekibi 12 milyon euro talep ediyor. Trabzonspor ise bonuslarla birlikte 7 milyon euro'nun üzerine çıktı. Aradaki fark nedeniyle Trabzonspor, Başakşehir'den Jerome Opoku için de girişim yapmaya başladı.


27 yaşındaki Ganalı stoperin sözleşmesi 2027'de bitiyor. 1.97 boyundaki savunmacının, kurulan ilk temasta bordomavili kulübe olumlu dönüş yaptığı ve şartların sağlanması halinde forma giymeye hazır olduğu öğrenildi. Bu sezon toplam 19 maça çıkıp 2 asistlik performans sergileyen Opoku'nun bonservis değeri 5 milyon euro. Süper Lig'i tanımasından ötürü öncelik verilen futbolcu konusunda Başakşehir ile temaslar hızlandı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşen Trabzonspor kurmayları, fiyatı hakkında bilgi aldı. Sol ayaklı Ganalı, sol bekte de görev yapabiliyor. Nwaiwu için de haber bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
