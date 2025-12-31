30 Aralık
Burnley-Newcastle
1-3
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
2-2
30 Aralık
N. Forest-Everton
0-2
30 Aralık
West Ham United-Brighton
2-2
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
4-1
30 Aralık
M. United-Wolves
1-1
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
0-3
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
0-3

Chelsea ile Bournemouth yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, konuk ettiği Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı.

31 Aralık 2025 00:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Chelsea ile Bournemouth yenişemedi
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, Bournemouth'u konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Chelsea'nin gollerini; 15. dakikada penaltıdan Cole Palmer ve 23. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.

Bournemouth'un gollerini ise 6. dakikada David Brooks ve 27'de Justin Kluivert attı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 3 maça çıkan Chelsea ligde 30 puanla 5. sırada bulunuyor. 10 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Bournemouth ise 23 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ligde bir sonraki hafta Chelsea, deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Bournemouth ise Arsenal'i konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
