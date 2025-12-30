Haber Tarihi: 30 Aralık 2025 22:36 -
Uçak seferleri iptal mi? 30 Aralık 2025 Pegasus-THY-Ajet
THY - Pegasus iptal edilen uçak seferler listesi, İstanbul'u etkisi altına alan lodosun ardından araştırılmaya başlandı. 30 Aralık olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri İDO ve Bursa Deniz Otobüsleri BUDO seferleri iptal edilirken gözler THY ve Pegasus'tan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 30 Aralık 2025 THY-Pegasus iptal olan uçak seferleri listesi sorgulama ekranı...
Olumsuz hava koşulları, deniz yolu ulaşımını sekteye uğratırken gözler hava yolu ulaşımındaki son duruma çevrildi. İstanbul'da etkili olan lodosun ilerleyen saatlerde şiddetini artırması beklenirken THY-Pegasus iptal edilen uçak seferleri araştırmaları da hız kazandı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanında sefer iptalleri olup olmadığı merak konusu oldu. İşte 30 aralık 2025 iptal olan seferler listesi...
UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Kar yağışı, yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ediyor.
Türk Hava Yolları, doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, açıklamasında, "Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri https://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, üç gün içinde yaşanması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, kış lastiği kullanmaları, yakıt kontrolü yapmaları ve araçlarında zincir, takoz, çekme halatı gibi ekipmanları hazır bulundurmaları konusunda uyardı.
Açıklamada, meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda üç gün içinde özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi.İPTAL UÇAK SEFERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Pegasus ve Türk Hava Yolları (THY) uçuşlarıyla ilgili iptaller, her iki havayolunun internet sitelerinden kolayca öğrenilebilir. Bilet bilgilerinizi girerek, seferlerin durumu hakkında anlık bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçan yolcular, THY ve Pegasus uçak iptallerini havalimanının ekranlarından takip edebilirler.
THY VE AJET HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL OLDU?
THY ve AJet ile 30 aralık günü uçuşu olan vatandaşlar, THY ve AJet'te hangi uçak seferlerinin iptal edildiğini araştırıyor.
THY'nin ve AJET'in iptal edilen seferlerine resmi internet siteleri üzerinden erişilebiliyor.
