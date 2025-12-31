Felix Uduokhai, teklifi beğenmedi

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği stoper Felix Uduokhai'ye ilk teklif Bundesliga ekibi Mainz'dan geldi.
Satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan Alman ekibinin ligde son sırada bulunması nedeniyle Uduokhai'nin daha iyi seçenek beklediği aktarıldı.
28 yaşındaki stoper, bu sezon Beşiktaş'ta 11 maçta süre buldu.
