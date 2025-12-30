30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Vitinha: "Iniesta ve Modric, rol modellerim"

PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Vitinha, Luka Modric ve Andres Iniesta'nın kendisinin rol modelleri olduğunu söyledi.

30 Aralık 2025 15:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Vitinha: 'Iniesta ve Modric, rol modellerim'
Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu Vitinha, en büyük rol modelleri olarak Luka Modric ve Andres Iniesta'yı gösterdi.

Portekizli orta saha oyuncusu, "Oyununuzu geliştirmek için en çok kimi izlediniz?" sorusunun ardından, "Beni en çok etkileyen Iniesta oldu. Iniesta, her zaman en büyük rol modelim olmuştur ve tabii ki Luka Modric. Onlar her zaman benim rol modellerim olmuştur." yanıtını verdi.

Paris Saint-Germain forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan 25 yaşındaki Vitinha, 5 gol attı ve 8 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
