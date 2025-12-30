Vitinha: 'Iniesta ve Modric, rol modellerim'

Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu Vitinha, en büyük rol modelleri olarak Luka Modric ve Andres Iniesta'yı gösterdi.



Portekizli orta saha oyuncusu, "Oyununuzu geliştirmek için en çok kimi izlediniz?" sorusunun ardından, "Beni en çok etkileyen Iniesta oldu. Iniesta, her zaman en büyük rol modelim olmuştur ve tabii ki Luka Modric. Onlar her zaman benim rol modellerim olmuştur." yanıtını verdi.



Paris Saint-Germain forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan 25 yaşındaki Vitinha, 5 gol attı ve 8 asist yaptı.



