30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Davis'i içeren olası üç takımlı takas senaryosunda OKC de masada

Dallas Mavericks forması giyen yıldız uzun Anthony Davis için Atlanta Hawks'ın ilgisinin sürdüğü belirtilirken, olası bir takas senaryosuna Oklahoma City Thunder'ın da dahil olabileceği ifade ediliyor.

calendar 30 Aralık 2025 17:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Davis'i içeren olası üç takımlı takas senaryosunda OKC de masada
Dallas Mavericks forması giyen yıldız uzun Anthony Davis için Atlanta Hawks'ın ilgisinin sürdüğü belirtilirken, olası bir takas senaryosuna Oklahoma City Thunder'ın da dahil olabileceği ifade ediliyor.

Habere göre Hawks, Anthony Davis'i kadrosuna katmak adına üç takımlı bir takas üzerinde duruyor. Bu senaryoda Oklahoma City Thunder'ın, Zaccharie Risacher ve draft haklarını içeren bir yapı aracılığıyla kilit rol üstlenebileceği belirtiliyor.

NBA muhabiri Dusty Garza'nın aktardığı bilgilere göre, Oklahoma City Thunder, olası bir Trae Young–Anthony Davis eksenli takas görüşmelerinde "kolaylaştırıcı" (facilitator) takım olarak öne çıkabilir. Genel menajer Sam Presti yönetimindeki OKC, çok takımlı büyük çaplı takasları yapılandırma konusunda ligde en avantajlı ekiplerden biri olarak görülüyor.


Aynı raporda, rakip takım gözlemcilerinin, eski 1 numara draft seçimi Zaccharie Risacher'ı Thunder için ideal bir "düşük maliyetli yatırım (buy-low)" ve gelişim projesi olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Oklahoma City'nin hem maaş esnekliğine hem de fazla sayıda draft hakkına sahip olması, Risacher'in kontratını absorbe edebilmesini ve Atlanta'ya, Dallas ile yapılacak büyük bir takası tamamlayacak varlıkları sağlayabilmesini mümkün kılıyor.

Zaccharie Risacher, Atlanta Hawks'ın beklentileri doğrultusunda henüz beklenen gelişimi gösteremedi. NBA muhabiri Marc Stein, Hawks yönetiminin, doğru takas senaryosu oluşması halinde Risacher'i elden çıkarmaya açık olduğunu bildirdi.

Buna karşın NBA muhabiri Chris Haynes, daha önce yaptığı bir haberde, Hawks'ın dahil olduğu herhangi bir potansiyel takasta Trae Young'ın yer almayacağını aktarmıştı.

Bu doğrultuda Dallas Mavericks'in, Anthony Davis karşılığında Atlanta'dan süresi dolan kontratlar, genç oyuncular, draft hakları ve Zaccharie Risacher'a odaklanmasının daha olası olduğu belirtiliyor.

32 yaşındaki Anthony Davis, bu sezon 54,1 milyon dolar kazanıyor. Yıldız uzun, gelecek sezon için 58,5 milyon dolar alacak ve 2027–28 sezonu için 62,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
