30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Depremin küllerinden doğan şampiyonluk hayali!

Hatay'da 6 Şubat 2023'deki depremlerin ardından sosyalleşmeleri için başlatılan proje sayesinde futbolla tanışan kız çocukları, formasını giydikleri İskenderun 6 Şubat Futbol Takımı ile U17 Kızlar Gelişim Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Hatay'da 6 Şubat 2023'deki depremlerin ardından sosyalleşmeleri için başlatılan proje sayesinde futbolla tanışan kız çocukları, formasını giydikleri İskenderun 6 Şubat Futbol Takımı ile U17 Kızlar Gelişim Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi verecek. 

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı İskenderun Gençlik Merkezi tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 14-17 yaş arası kız çocuklarının sporla rehabilite olması için 2023'ün haziran ayında proje başlatıldı.

Proje kapsamında antrenörlerden eğitim alan futbolcuların öğrendiklerini yeşil sahada pekiştirmeleri için İskenderun 6 Şubat Kadın Futbol Takımı kuruldu.



Spor yaparken sosyalleşme imkanı bulan afetzedeler, 10 Ocak 2026'da başlayacak U17 Kızlar Gelişim Ligi'nin 22. Grubu'nda mücadele edecek.

Hazırlıklarını antrenör Ertuğrul Mantar yönetimdeki idmanlarla sürdüren oyuncular, grubu ilk sırada tamamlamayı hedefliyor.

- Öncelikli hedef Kadınlar 2. Lig

Antrenör Ertuğrul Mantar, AA muhabirine, proje sayesinde gençlerin depremin yıkıcı etkilerinden uzaklaştığını söyledi.

Futbol eğitimlerinin başarılı geçtiğini dile getiren Mantar, "Onların yeteneklerini gördükçe geri dönemedik, geliştirmek ve ilerlemek istedik. Temel eğitim, gelişim, performans gibi altyapı guruplarımızda 100'den fazla kızımızla son hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Mantar, öncelikli hedeflerinin Kadınlar 2. Lig'e çıkmak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizim için en önemli şey şehrimizin kızlarını yetiştirebilmek. İki sezon sonra Allah kısmet ederse küçük kızlarımız büyüdüğü zaman 2. Lig'e adım atmayı amaçlıyoruz. Bu uçuk bir hedef değil. Kızlarıma inanıyorum. En az 2 sene içerisinde bu şehrin takımı 2. Lig'de boy göstermekle de kalmayacak, hiçbir maçı kaybetmeden 1. Lig'e çıkabilecek." 

- "Aile gibi olduk"

Takımın 17 yaşındaki kaptanı Rüya Mercan da U17 Kızlar Gelişim Ligi'ne sıkı şekilde hazırlandıklarını vurgulayarak, "Bu proje, hem hedeflerimizi şekillendirdi hem de depremin izlerinin silinmesine katkı sağladı. Burada aile gibi olduk. 1 ay kadar süremiz kaldı, çok heyecanlıyız. Çalışmalarınız son hız devam ediyor." diye konuştu.

Futbolculardan 14 yaşındaki Sinem Aşkan da 6 Şubat depreminde yıkılan binanın enkazından 6 saat sonra çıkarıldığını, annesinin ise yaşamını yitirdiğini anlattı.

Proje sayesinde futbolda kendini geliştirdiğini dile getiren Sinem, "Sahaya geldiğim zaman kafamdaki her şey siliniyor, her şeyden uzaklaşıyorum. Arkadaşlarımın bana aile oldu." ifadesini kullandı.

17 yaşındaki kaleci İsra Nur Uludağ da başarılı olacaklarına inandığını kaydetti.

  • KL
