Beden eğitimi öğretmeni Kastamonu'yu ragbi şehri yaptı

Kastamonu'da beden eğitimi öğretmeni Sercan Hükümen, kurduğu ragbi takımları ile başarıdan başarıya koşuyor.



Taşköprü Seka Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olan Sercan Hükümen, 2019 yılında kız öğrencileri ile ragbi takımı kurdu. Kurduğu takımın aynı yıl Türkiye şampiyonu olmasının ardından ilçede lise düzeyinde de ragbi takımı kuran Hükümen'in bu takımı da 2021 yılında 18 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.



Bunun üzerine Asya Gençlik ve Spor Kulübünü kuran Hükümen, kulüp çatısı altında yeni başarılara ulaşmak için Kastamonu Üniversitesi bünyesinde de takım kurdu.

Hükümen, AA muhabirine, beden eğitimi öğretmenliğinin yanı sıra Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde ders verdiğini söyledi.Kulübü 2019 yılında kurduklarını, daha sonra ragbi liglerine katıldıklarını anlatan Hükümen,dedi.Ragbinin farklı yaş gruplarında takımları olduğunu dile getiren Hükümen,diye konuştu.Haftada 4 ya da 5 gün antrenman yaptıklarını ifade eden Hükümen, şunları kaydetti:Yaklaşık 100 sporcuya ulaştıklarını dile getiren Hükümen,ifadelerini kullandı.Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Irmak Karabaş ise lise 3. sınıftayken Sercan Hükümen sayesinde ragbi ile tanıştığını söyledi.Spora başladıktan 1 yıl sonra milli takıma seçildiğini dile getiren Karabaş,dedi.Gamze Değirmenci de ragbi ile lisede tanıştığını dile getirerek,diye konuştu.Gamze Emiroğlu da Kastamonu Spor Lisesi 10. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek,şeklinde konuştu.Kastamonu ÜNİLİG takımının oyuncusu Gökhan Şanal da ragbi sporunun fedakarlık gerektiren bir branş olduğunu belirterek,ifadelerini kullandı.