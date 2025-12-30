30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Amed SK resmen duyurdu: Tarkan Serbest

Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor'dan stoper Tarkan Serbest'i transfer etti.

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'dan stoper Tarkan Serbest'i transfer etti.

İmza töreninde konuşan Serbest, "Taraftarları takip ediyorum. Çok büyük bir camia. Son maçta da çok önemli bir atmosfer vardı. O yüzden ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler'in anlaşmaya vardığı stoper oyuncusu Tarkan Serbest için imza töreni düzenlendi. Törene Amed Sportif Faaliyetler Asbaşkanı Şeyda Arslantaş, futbol şube sorumluları Adnan Zengin, Servet Vural ve başkan yardımcısı Emel İzgi Demir katıldı. 1,5 yıl sözleşmeye imza atan Serbest, ilk maça çıkmayı sabırsızlık beklediğini belirterek, "Geçen sene Kocaelispor'da şampiyon olduğumuzda Amedspor'a karşı Şanlıurfa'da oynamıştık. Tabii ki taraftarları takip ediyorum. Çok büyük bir camia. Son maçta da çok önemli bir atmosfer vardı. O yüzden ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Hoca nerede oynatırsa kendimi gösterip takımım için yüzde 100 savaşıp ve taraftarı da mutlu etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
