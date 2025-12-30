30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Fenerbahçe'de Talisca için özel çalışma!

Eyüpspor maçında sakatlanan Anderson Talisca'ya Fenerbahçe'de özel bir tedavi programı uygulanmaya başlandı. Brezilyalı futbolcunun ikinci yarının ilk haftasında sahalara dönmesi hedefleniyor.

calendar 30 Aralık 2025 14:16
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Talisca için özel çalışma!
Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla takımın öne çıkan isimlerinden biri olan Anderson Talisca'nın sakatlığı sonrası tedavi süreci netleşti.

Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Brezilyalı futbolcu için sarı-lacivertli kulübün özel bir yöntem tercih ettiği belirtildi.

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ



Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe sağlık ekibi Talisca'ya hiperbarik oksijen tedavisi uygulamaya başladı. Bu yöntemin, hasarlı dokuların yüksek basınç altında saf oksijenle daha hızlı iyileşmesini amaçladığı ifade edildi.

Kulüp cephesinde yapılan planlamaya göre Anderson Talisca'nın ligin ikinci yarısıyla birlikte yeniden formasına kavuşması bekleniyor.

Deneyimli futbolcunun, ikinci yarının ilk haftasında oynanacak Alanyaspor maçında sahada olmasının hedeflendiği aktarıldı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
