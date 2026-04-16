16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Fenerbahçe Medicana'dan net zafer! Sırada 5.'lik maçı var

Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi 5-8 etabı ikinci maçında Bursa BBSK'yi 3-1 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve 5-6 etabı oynamaya hak kazandı.

16 Nisan 2026 19:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Medicana'dan net zafer! Sırada 5.'lik maçı var
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabının ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Serideki ilk karşılaşmayı da 3-1 kazanan ve böylece 2 galibiyete ulaşan sarı-lacivertliler, 5'incilik, Bursa temsilcisi ise 7'ncilik maçları oynayacak.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hasan Sıkar, Corre, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci, Dirlic, Mestre (Alpay Demirciler, Ümit Demir, Enis Ali Ay, Burhan Zorluer, Vidal)

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matiç, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Barthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Halit Kurtuluş, Kaan Gürbüz, Galvez, Marttilla)

Setler: 21-25, 25-23, 22-25, 20-25

Süre: 112 dakika

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.