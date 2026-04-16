16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Fenerbahçe ile Galatasaray, Avrupa'da final için parkeye çıkıyor!

Türk temsilcileri, 6'lı Final organizasyonunun yarı finalinde cuma akşamı İspanyol ekipleriyle yapacakları maçları kazanmaları halinde finalde rakip olacak.

calendar 16 Nisan 2026 12:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda mücadele eden Türk temsilcileri Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın final için parkeye çıkacak.

İspanya'nın Zaragoza kentindeki Prens Felipe Salonu'nda gerçekleştirilen 6'lı Final organizasyonunda Türk temsilcileri, yarı finalinde cuma akşamı İspanyol ekipleriyle yapacakları maçları kazanmaları halinde finalde rakip olacak.

Yarı finalin ilk maçı Fenerbahçe Opet ile Spar Girona arasında TSİ 18.30'da başlayacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Casademont Zaragoza ise TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler, 19 Nisan Pazar günü şampiyonluk için karşılaşacak.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
