Beşiktaş için Jovo Lukic iddiası!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Bosna-Hersek basınından Sportsport'un haberine göre Siyah-Beyazlılar Romanya ekibi Universitatea Cluj forması giyen santrfor Jovo Lukic ile ilgileniyor.
Haberde, birçok kulübün radarında olan Lukic için en ciddi teklifin Beşiktaş'tan geldiği öne sürüldü.
BEKLENTİ 1.5 MİLYON EURO
Bu sezon önemli bir çıkış yakalayan Boşnak golcünün, 2028'e kadar sözleşmesi bulunsa da Cluj'un sezon sonunda Lukic'i satacağı aktarıldı.
Cluj'un, Lukic için düşündüğü bonservis ücretinin ise 1.5 milyon euro olduğu bildirildi.
DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYABİLİR
Öte yandan Jovo Lukic'in yaz aylarında yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda, Bosna Hersek kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.
20 GOLÜ VAR
Jovo Lukic bu sezon tüm kulvarlarda 34 maçta forma giydi ve 20 gol, 3 asistlik katkı verdi. Bu performans, Bosnalı futbolcunun transfer piyasasında öne çıkmasını sağladı. Ayrıca Oh'u da yedekleyecek iyi bir alternatif olarak değerlendirilmesi konusunda yardımcı oldu.
BABASI TRABZONSPOR'DA OYNADI
27 yaşındaki Lukic'in babası Mitar Lukic de 1988-89 sezonunda Trabzonspor'da forma giyip 34 maçta 6 gol kaydetmişti.
1.90 BOYUNDA
Transfermarkt bilgilerine göre 28 Kasım 1998 doğumlu olan Jovo Lukic, 27 yaşında ve 1,90 boyunda. Universitatea Cluj forması giyen oyuncunun güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Bosna-Hersek basınından Sportsport'un haberine göre Siyah-Beyazlılar Romanya ekibi Universitatea Cluj forması giyen santrfor Jovo Lukic ile ilgileniyor.
Haberde, birçok kulübün radarında olan Lukic için en ciddi teklifin Beşiktaş'tan geldiği öne sürüldü.
BEKLENTİ 1.5 MİLYON EURO
Bu sezon önemli bir çıkış yakalayan Boşnak golcünün, 2028'e kadar sözleşmesi bulunsa da Cluj'un sezon sonunda Lukic'i satacağı aktarıldı.
Cluj'un, Lukic için düşündüğü bonservis ücretinin ise 1.5 milyon euro olduğu bildirildi.
DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYABİLİR
Öte yandan Jovo Lukic'in yaz aylarında yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda, Bosna Hersek kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.
20 GOLÜ VAR
Jovo Lukic bu sezon tüm kulvarlarda 34 maçta forma giydi ve 20 gol, 3 asistlik katkı verdi. Bu performans, Bosnalı futbolcunun transfer piyasasında öne çıkmasını sağladı. Ayrıca Oh'u da yedekleyecek iyi bir alternatif olarak değerlendirilmesi konusunda yardımcı oldu.
BABASI TRABZONSPOR'DA OYNADI
27 yaşındaki Lukic'in babası Mitar Lukic de 1988-89 sezonunda Trabzonspor'da forma giyip 34 maçta 6 gol kaydetmişti.
1.90 BOYUNDA
Transfermarkt bilgilerine göre 28 Kasım 1998 doğumlu olan Jovo Lukic, 27 yaşında ve 1,90 boyunda. Universitatea Cluj forması giyen oyuncunun güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro seviyesinde bulunuyor.