15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
4-3
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
0-0
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
0-2
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
2-1

Beşiktaş için Jovo Lukic iddiası!

Beşiktaş'ın Romanya ekibi Universitatea Cluj'da forma giyen Boşnak santrfor Jovo Lukic ile ilgilendiği öne sürüldü. Lukic için en ciddi teklifin Beşiktaş'tan geldiği belirtildi.

calendar 16 Nisan 2026 08:16 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 08:23
Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bosna-Hersek basınından Sportsport'un haberine göre Siyah-Beyazlılar Romanya ekibi Universitatea Cluj forması giyen santrfor Jovo Lukic ile ilgileniyor.

Haberde, birçok kulübün radarında olan Lukic için en ciddi teklifin Beşiktaş'tan geldiği öne sürüldü.

BEKLENTİ 1.5 MİLYON EURO

Bu sezon önemli bir çıkış yakalayan Boşnak golcünün, 2028'e kadar sözleşmesi bulunsa da Cluj'un sezon sonunda Lukic'i satacağı aktarıldı.

Cluj'un, Lukic için düşündüğü bonservis ücretinin ise 1.5 milyon euro olduğu bildirildi.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYABİLİR

Öte yandan Jovo Lukic'in yaz aylarında yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda, Bosna Hersek kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.

20 GOLÜ VAR

Jovo Lukic bu sezon tüm kulvarlarda 34 maçta forma giydi ve 20 gol, 3 asistlik katkı verdi. Bu performans, Bosnalı futbolcunun transfer piyasasında öne çıkmasını sağladı. Ayrıca Oh'u da yedekleyecek iyi bir alternatif olarak değerlendirilmesi konusunda yardımcı oldu.

BABASI TRABZONSPOR'DA OYNADI

27 yaşındaki Lukic'in babası Mitar Lukic de 1988-89 sezonunda Trabzonspor'da forma giyip 34 maçta 6 gol kaydetmişti.

1.90 BOYUNDA

Transfermarkt bilgilerine göre 28 Kasım 1998 doğumlu olan Jovo Lukic, 27 yaşında ve 1,90 boyunda. Universitatea Cluj forması giyen oyuncunun güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro seviyesinde bulunuyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.