Barcelona çekildi; Galatasaray favori!

Manchester City'den ayrılacak olan Portekizli 10 numara Bernardo Silva'nın 3 yıllık 50 milyon Euro'yu bulan maliyeti, Katalan devi Barcelona'ya yüksek geldi. İlk teması İlkay Gündoğan üzerinden kuran Galatasaray, Bernardo'yu ikna etmek için tüm şartları zorlayacak.

calendar 16 Nisan 2026 08:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Bir yandan Kocaelispor beraberliğiyle avantaj kaybettiği şampiyonluk yarışında mücadele eden Galatasaray, bir yandan gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor.

Sezon sonunda serbest kalacak dünya yıldızlarını takibe alan sarı-kırmızılı yönetim, gözüne Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva'yı kestirdi.

Portekizli 10 numara için ilk yoklamayı, eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan yapmış ve telefonla iletişime geçerek Galatasaray'ı anlatmıştı.

Bonservis ödenmeyecek tecrübeli futbolcunun 3 yıllık maliyetinin 50 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.

CİMBOM'UN KOZU, ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ

Barcelona hayali kuran 31 yaşındaki oyuncu, Katalan ekibine pahalı geldi ve yeni sezon planlamasında yer almıyor. Barça'nın devreden çıkmasıyla Galatasaray'ın bu transferde eli güçlendi.

Dries Mertens'in boşluğunu bir türlü dolduramayan sarı-kırmızılılar, Bernardo Silva için şartlarını sonuna kadar zorlayacak. Olası şampiyonluk ve garantilenecek Şampiyonlar Ligi geliri, bu transferde Aslan'ın en önemli kozu olacak.

Türkiye'de Galatasaray'ın dışında Suudi Arabistan, İtalya, İspanya ve ABD'den birçok teklif aldığı konuşulan Silva'nın, kariyerine Avrupa'da devam etmeyi istediği ve menajeriyle şartları değerlendirmeye devam ettiği kaydedildi.

9 YILDA 18 KUPA

2017 yazında Monaco'dan 50 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan Bernardo Silva, İngiliz deviyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 Premier Lig, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra 2 İngiltere Kupası (FA Cup), 5 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupa kaldırdı.

44

Bu sezon 44 maçta 3 gol-5 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki solak oyuncu, 10 numara dışında sağ açıkta ve orta saha merkezinde görev yapabiliyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
