16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Domenico Tedesco rekor pesinde

Domenico Tedesco derbi karnesiyle dikkat çekiyor. Ligin adeta final maçı olacak Galatasaray derbisi öncesi büyük maçları yenilgisiz geçen İtalyan hoca, sarı-lacivertlilere güven veriyor.

16 Nisan 2026 08:46
Fotoğraf: AA
Şampiyonluk havasına giren ve ligde kalan 5 maça odaklanan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun başarısı dikkat çekiyor.

Gelecek hafta ligin adeta final maçı gibi olacak mücadelede Galatasaray'a konuk olacak sarı-lacivertlilerde Tedesco'nun derbi karnesi güven veriyor.

İtalyan hoca, bu sezon ligde çıktığı derbi maçları kaybetmedi. Beşiktaş (3-2, 1-0) ve Trabzonspor'u (1-0, 3-2) her iki maçta yenen, Galatasaray'la da Kadıköy'de 1-1 berabere kalan Tedesco, RAMS Park'ta da kazanmak istiyor.

Fenerbahçe'nin 3 puanlı sisteme geçildiğinden beri en yüksek derbi ortalaması 1995-96 sezonunda Carlos Alberto Parreira ile geldi (5 galibiyet, 1 yenilgi, 15 puan). Tedesco ligde henüz derbi kaybetmedi, 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı. İtalyan teknik adam, Galatasaray maçını kazandığı takdirde namağlup ve 16 puanla kulüp tarihine geçecek.

G.SARAY'I FİNALDE YENDİ

Domenico Tedesco, bu sezon Galatasaray'la iki kez karşılaştı ve yenilmedi. Süper Lig'de Kadıköy'de oynanan maçta 1-1 berabere kalan İtalyah çalıştırıcı, Süper Kupa finalinde de sarı-kırmızılıları 2-0 mağlup etti ve kupa zaferi kazandı. Tedesco, Galatasaray'la üçüncü maçına 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta çıkacak.

1996'DAN SONRA BİR İLK

Teknik Direktör Domenico Tedesco 1995-96 sezonundan beri ligde Beşiktaş ve Trabzonspor'u her iki maçta da yenen ilk teknik direktör oldu. Bu başarıyı en son Carlos Alberto Parreira yakalamıştı. Brezilyalı teknik adam, Beşiktaş (2-1, 2-0) ve Trabzonspor (3-1, 2-1) karşısında fire vermemişti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
