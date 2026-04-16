16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Adem Bona'lı 76ers, NBA play-off'larına yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında milli basketbolcu Adem Bona'nın da formasını giydiği Philadelphia 76ers, konuk ettiği Orlando Magic'i 109-97 yenerek Doğu Konferansı play-off'larında 7. sırayı garantiledi.

16 Nisan 2026 10:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Play-off'a yükselen 76ers'ta Tyrese Maxey 31 sayı, VJ Edgecombe ise 19 sayı ve 11 ribaunt kaydetti.

76ers'ta milli oyuncu Adem Bona ise maçı 2 sayı, 3 ribaunt ve 3 blokla tamamladı.

Magic'te Desmond Bane ise 34 sayı atmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

- Warriors, Clippers'ı 126-121 yendi

NBA play-in maçında, Batı Konferansı'nda normal sezonu 10. sırada tamamlayan Golden State Warriors deplasmanda sezonu 9. sırada bitiren Los Angeles Clippers'ı 126-121 yenerek NBA'in play-in turnuvasında bir üst tura yükseldi.

Warriors'ta Stephen Curry, 35 sayı atarken Clippers'ta ise Bennedict Mathurin, 23 kaydetti.

Warriors, bir üst turda Phoenix Suns'ı yenerse Batı Konferansı'nda 8. sırayı alacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
