16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kararı!

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceğiyle ilgili kararını verdi.

calendar 16 Nisan 2026 10:48
Süper Lig'in bitimine 5 maç kala lider Galatasaray'la puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun akıbeti merak konusuydu.

TAKIM YENİ SEZONDA DA TEDESCO'YA EMANET

Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası Başkan Sadettin Saran'ın ültimatom verdiği Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar netleşti. Sabah'a göre Fenerbahçe, takımın durumu ne olursa olsun Tedesco ile gelecek sezon da yola devam edecek.

SADETTİN SARAN, TEDESCO'DAN MEMNUN

Özellikle Başkan Saran'ın, performansından memnun olduğu Tedesco ile yola devam etmek istediği haber detayında yer aldı.

Fenerbahçe ile 42 maça çıkan Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerde maç başına 2.12 puan ortalaması yakaladı. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
