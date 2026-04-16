Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kararı!

Süper Lig'in bitimine 5 maç kala lider Galatasaray'la puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun akıbeti merak konusuydu.
TAKIM YENİ SEZONDA DA TEDESCO'YA EMANET
Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası Başkan Sadettin Saran'ın ültimatom verdiği Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar netleşti. Sabah'a göre Fenerbahçe, takımın durumu ne olursa olsun Tedesco ile gelecek sezon da yola devam edecek.
SADETTİN SARAN, TEDESCO'DAN MEMNUN
Özellikle Başkan Saran'ın, performansından memnun olduğu Tedesco ile yola devam etmek istediği haber detayında yer aldı.
Fenerbahçe ile 42 maça çıkan Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerde maç başına 2.12 puan ortalaması yakaladı.
TAKIM YENİ SEZONDA DA TEDESCO'YA EMANET
Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası Başkan Sadettin Saran'ın ültimatom verdiği Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar netleşti. Sabah'a göre Fenerbahçe, takımın durumu ne olursa olsun Tedesco ile gelecek sezon da yola devam edecek.
SADETTİN SARAN, TEDESCO'DAN MEMNUN
Özellikle Başkan Saran'ın, performansından memnun olduğu Tedesco ile yola devam etmek istediği haber detayında yer aldı.
Fenerbahçe ile 42 maça çıkan Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerde maç başına 2.12 puan ortalaması yakaladı.