Okan Buruk'tan 'şampiyonluk' kadrosu

Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular, tüm hesaplarını şampiyon üzerine yapıyor.
Teknik Direktör Okan Buruk, yardımcılarıyla beraber şampiyonluğa gidecek planlarını hazırlıyor. Buruk'un kadroda fabrika ayarlarına dönerek sonuca gitmek istediği vurgulandı. Buna göre ilk 11'de belirlenen omurga üzerinde durulacak ve sezon sonuna kadar bu takım değişmeyecek.
Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcılarının rakiplere göre analizler yaparak yoğun bir mesai harcadığı kaydedildi.
OSİMHEN DÖNÜYOR
Uğurcan Çakır'a kalede çok güvenen Okan Buruk, stoper ikilisinde Davinson Sanchez - Abdülkerim Bardakcı değişmeyecek.
Orta sahada da Lucas Torreira ile Mario Lemina ikilisi yan yana oynayacak. Okan Buruk hem geçen sezon hem de bu sezon Torreira-Lemina orta sahasından ciddi şekilde faydalandı. Deneyimli teknik adam için en kritik nokta hücum hattı olacak.
Kolu kırılan Victor Osimhen'in Gençlerbirliği maçıyla kadroda yer alması bekleniyor.
Formda bir görüntü çizen Sane ile sezonun flaş ismi Barış Alper Yılmaz ilk 11'de yer alacak.
OKAN BURUK İNANIYOR
Teknik Direktör Okan Buruk, lig yarışında takımına sonuna kadar inanıyor. Kalan 5 maçı sorunsuz geçeceklerini ve üst üste dördüncü şampiyonluğu alacaklarını vurgulayan Okan Buruk, öğrencilerine güveniyor. Deneyimli hoca, her toplantıda takımından övgüyle bahsediyor ve kalan 5 haftada 15 puanı haneye yazdıracaklarını ifade etti.
Teknik Direktör Okan Buruk, yardımcılarıyla beraber şampiyonluğa gidecek planlarını hazırlıyor. Buruk'un kadroda fabrika ayarlarına dönerek sonuca gitmek istediği vurgulandı. Buna göre ilk 11'de belirlenen omurga üzerinde durulacak ve sezon sonuna kadar bu takım değişmeyecek.
Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcılarının rakiplere göre analizler yaparak yoğun bir mesai harcadığı kaydedildi.
OSİMHEN DÖNÜYOR
Uğurcan Çakır'a kalede çok güvenen Okan Buruk, stoper ikilisinde Davinson Sanchez - Abdülkerim Bardakcı değişmeyecek.
Orta sahada da Lucas Torreira ile Mario Lemina ikilisi yan yana oynayacak. Okan Buruk hem geçen sezon hem de bu sezon Torreira-Lemina orta sahasından ciddi şekilde faydalandı. Deneyimli teknik adam için en kritik nokta hücum hattı olacak.
Kolu kırılan Victor Osimhen'in Gençlerbirliği maçıyla kadroda yer alması bekleniyor.
Formda bir görüntü çizen Sane ile sezonun flaş ismi Barış Alper Yılmaz ilk 11'de yer alacak.
OKAN BURUK İNANIYOR
Teknik Direktör Okan Buruk, lig yarışında takımına sonuna kadar inanıyor. Kalan 5 maçı sorunsuz geçeceklerini ve üst üste dördüncü şampiyonluğu alacaklarını vurgulayan Okan Buruk, öğrencilerine güveniyor. Deneyimli hoca, her toplantıda takımından övgüyle bahsediyor ve kalan 5 haftada 15 puanı haneye yazdıracaklarını ifade etti.