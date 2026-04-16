16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Okan Buruk'tan 'şampiyonluk' kadrosu

Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, kalan son 5 maça odaklandı.

calendar 16 Nisan 2026 09:04 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 09:05
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan 'şampiyonluk' kadrosu
Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular, tüm hesaplarını şampiyon üzerine yapıyor.

Teknik Direktör Okan Buruk, yardımcılarıyla beraber şampiyonluğa gidecek planlarını hazırlıyor. Buruk'un kadroda fabrika ayarlarına dönerek sonuca gitmek istediği vurgulandı. Buna göre ilk 11'de belirlenen omurga üzerinde durulacak ve sezon sonuna kadar bu takım değişmeyecek.

Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcılarının rakiplere göre analizler yaparak yoğun bir mesai harcadığı kaydedildi.

OSİMHEN DÖNÜYOR

Uğurcan Çakır'a kalede çok güvenen Okan Buruk, stoper ikilisinde Davinson Sanchez - Abdülkerim Bardakcı değişmeyecek.

Orta sahada da Lucas Torreira ile Mario Lemina ikilisi yan yana oynayacak. Okan Buruk hem geçen sezon hem de bu sezon Torreira-Lemina orta sahasından ciddi şekilde faydalandı. Deneyimli teknik adam için en kritik nokta hücum hattı olacak.

Kolu kırılan Victor Osimhen'in Gençlerbirliği maçıyla kadroda yer alması bekleniyor.

Formda bir görüntü çizen Sane ile sezonun flaş ismi Barış Alper Yılmaz ilk 11'de yer alacak.

OKAN BURUK İNANIYOR

Teknik Direktör Okan Buruk, lig yarışında takımına sonuna kadar inanıyor. Kalan 5 maçı sorunsuz geçeceklerini ve üst üste dördüncü şampiyonluğu alacaklarını vurgulayan Okan Buruk, öğrencilerine güveniyor. Deneyimli hoca, her toplantıda takımından övgüyle bahsediyor ve kalan 5 haftada 15 puanı haneye yazdıracaklarını ifade etti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
