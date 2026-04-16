Beşiktaş'a CAS'tan kötü haber!

Beşiktaş, UEFA tarafından geçen yıl kulübe kesilen para cezası için CAS'a yaptığı itirazdan sonuç alamadı.
UEFA, Finansal Fair Play kriterleri kapsamında kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle kulübe 900 bin euro para cezası vermişti. Siyahbeyazlılar sonrasında bunu UEFA Temyiz Kurulu'na taşısa da itirazı reddedilmişti.
OLAY CAS'A TAŞINDI
Siyah-beyazlılar bunun üzerine kararı Uluslararası Tahkim Mahkemesi olan CAS'a taşıdı. Lozan'daki mahkemenin gerekçeli kararında, 2024-2025 izleme dönemi için geçerli maksimum kadro maliyeti oranının %80 olduğu; kulübün 2024 takvim yılı için beyan edilen kadro maliyeti fazlasının 5 milyon 246 bin euroyu bulduğu kaydedildi. Kararda beyan edilen kadro maliyetinin %84,9 oranında oluşarak belirlenen sınırı aştığı ifade edildi. Siyah-beyazlılar tarafından bu durumun gerekçeleri olarak, Türk lirasındaki ciddi değer kaybı, Türkiye'deki yüksek enflasyon, kulüpte kısa süre içerisinde yaşanan başkan ve yönetim değişikliklerinin getirdiği ek maliyetleri sıralandı.
CAS KARARINI VERDİ
Ancak CAS kararı bunların hafifletici neden sayılmasına yönelik somut dayanaklar bulunmadığına hükmederek, UEFA tarafından uygulanan yaptırımın orantılı olduğuna ve eşit muamele ilkesini ihlal etmediğine hükmetti.
