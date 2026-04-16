15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
4-3
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
0-0
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
0-2
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
2-1

Beşiktaş'a CAS'tan kötü haber!

Beşiktaş'a UEFA tarafından kadro maliyeti kriterlerini ihlal ettiği gerekçesiyle kesilen 900 bin euro para cezası CAS'ta onandı. İsviçre'deki mahkeme, kararın gerekçesini açıkladı.

calendar 16 Nisan 2026 08:36
Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, UEFA tarafından geçen yıl kulübe kesilen para cezası için CAS'a yaptığı itirazdan sonuç alamadı.

UEFA, Finansal Fair Play kriterleri kapsamında kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle kulübe 900 bin euro para cezası vermişti. Siyahbeyazlılar sonrasında bunu UEFA Temyiz Kurulu'na taşısa da itirazı reddedilmişti.

OLAY CAS'A TAŞINDI

Siyah-beyazlılar bunun üzerine kararı Uluslararası Tahkim Mahkemesi olan CAS'a taşıdı. Lozan'daki mahkemenin gerekçeli kararında, 2024-2025 izleme dönemi için geçerli maksimum kadro maliyeti oranının %80 olduğu; kulübün 2024 takvim yılı için beyan edilen kadro maliyeti fazlasının 5 milyon 246 bin euroyu bulduğu kaydedildi. Kararda beyan edilen kadro maliyetinin %84,9 oranında oluşarak belirlenen sınırı aştığı ifade edildi. Siyah-beyazlılar tarafından bu durumun gerekçeleri olarak, Türk lirasındaki ciddi değer kaybı, Türkiye'deki yüksek enflasyon, kulüpte kısa süre içerisinde yaşanan başkan ve yönetim değişikliklerinin getirdiği ek maliyetleri sıralandı.

CAS KARARINI VERDİ

Ancak CAS kararı bunların hafifletici neden sayılmasına yönelik somut dayanaklar bulunmadığına hükmederek, UEFA tarafından uygulanan yaptırımın orantılı olduğuna ve eşit muamele ilkesini ihlal etmediğine hükmetti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
