Dursun Özbek, yönetimi değiştiriyor: Yüzde 90!

Galatasaray'ı mayıs ayında son derece yoğun bir gündem bekliyor.
Sarı-Kırmızılı kulüp son yılların en önemli seçimlerinden birine gidecek. Birçok projenin ortasında yola devam edip etmeyeceği merak edilen Dursun Özbek, kongrede bir kez daha adaylığını koyacağını net şekilde açıklamıştı.
Bir yandan takım şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer taraftan başkan çoktan seçim ajandasını açmış durumda...
Özbek'e yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, mevcut yönetimin yüzde 90 oranında yenilenmesi planlanıyor. Başkan çok daha güçlü bir ekiple yola devam etmek istiyor.
HAYALİ O PROJE
Özellikle ekonomik anlamda çok daha büyük adımlar atmayı düşünen Özbek, listesine girecek isimlerden kulübün her branşına mutlaka yeni bir sponsor getirmesini istiyor.
Dursun Özbek'in en büyük hayali ise yeni yönetim döneminde Aslantepe Vadisi projesini tamamlamak ve kulübün borçlarını yarı yarıya azaltmak...
Henüz karşısında aday olmasa bile Özbek'in kulislerde oy çalışmalarına da başladığı iddia ediliyor.
