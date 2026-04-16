16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Dursun Özbek, yönetimi değiştiriyor: Yüzde 90!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tekrar aday olacağını açıkladığı mayıs ayındaki seçimde yönetimini büyük ölçüde yenileyip çok daha güçlü bir ekiple yola devam edecek. Her yöneticiye yeni bir sponsor şartı var.

16 Nisan 2026 10:50
Galatasaray'ı mayıs ayında son derece yoğun bir gündem bekliyor.

Sarı-Kırmızılı kulüp son yılların en önemli seçimlerinden birine gidecek. Birçok projenin ortasında yola devam edip etmeyeceği merak edilen Dursun Özbek, kongrede bir kez daha adaylığını koyacağını net şekilde açıklamıştı.

Bir yandan takım şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer taraftan başkan çoktan seçim ajandasını açmış durumda...

Özbek'e yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, mevcut yönetimin yüzde 90 oranında yenilenmesi planlanıyor. Başkan çok daha güçlü bir ekiple yola devam etmek istiyor.

HAYALİ O PROJE

Özellikle ekonomik anlamda çok daha büyük adımlar atmayı düşünen Özbek, listesine girecek isimlerden kulübün her branşına mutlaka yeni bir sponsor getirmesini istiyor.

Dursun Özbek'in en büyük hayali ise yeni yönetim döneminde Aslantepe Vadisi projesini tamamlamak ve kulübün borçlarını yarı yarıya azaltmak...

Henüz karşısında aday olmasa bile Özbek'in kulislerde oy çalışmalarına da başladığı iddia ediliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
