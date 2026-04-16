Arsenal, sahasında yarı final biletini kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, ilk maçta deplasmanda 1-0 kazanan Arsenal, rövanşta Sporting ile 0-0 berabere kalarak toplamda 1-0'lık üstünlük sağladı ve yarı finale yükseldi.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal, sahasında yarı final biletini kaptı!
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Arsenal ile Sporting CP karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Arsenal, toplam skorda üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.

Bu sonucun ardından Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, yarı finalde Atletico Madrid ile eşleşti.

Devler Ligi'nde yarı final ilk maçları 28/29 Nisan, rövanş maçları ise 5/6 Mayıs'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde final maçı ise 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

