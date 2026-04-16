16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Fenerbahçe'ye Darwin Nunez'den mesaj var!

Ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Darwin Nunez için yeni bir iddia gündeme geldi. Al-Hilal'de lig kadrosu dışında kalan ve Asya Şampiyonlar Ligi'ne de veda eden Uruguaylı golcünün, daha önce kendisiyle ilgilenen kulüplerle yeniden masaya oturmaya hazır olduğu öne sürüldü.

calendar 16 Nisan 2026 09:07
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Darwin Nunez'den mesaj var!
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde gündemine aldığı Darwin Nunez için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerin devre arasında ilgilendiği Uruguaylı golcünün, yaz transfer dönemi öncesi Avrupa'ya dönüş seçeneğini yeniden değerlendirmeye başladığı öne sürüldü. Nunez'in sarı lacivertliler dahil daha önce kendisiyle temasa geçen kulüplerle yeniden görüşmeye hazır olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Darwin Nunez'in, ara transfer döneminde kendisiyle ilgilenen kulüpler arasında bulunan Fenerbahçe'ye de "yeniden görüşebiliriz" mesajı verdiği öne sürüldü. Ancak bu aşamada oyuncudan, kulübünden ya da Fenerbahçe cephesinden yapılmış resmi bir doğrulama bulunmuyor.

DEVRE ARASINDA GÜNDEME GELMİŞTİ

Darwin Nunez, kış transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan isimlerden biri olmuştu. O dönemde çeşitli haberlerde sarı-lacivertlilerin oyuncu için girişimde bulunduğu yazılmış, ancak transfer gerçekleşmemişti.

AL-HILAL'DE DENGELER DEĞİŞTİ

Şubat ayında Karim Benzema'nın gelişi sonrası Al-Hilal'in yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Darwin Nunez'i Suudi Pro Lig kadrosundan çıkardığı bildirildi. Bu kararın ardından Uruguaylı futbolcunun ligde forma şansı kalmadı ve sezonun kalan bölümünde yalnızca kıta organizasyonunda görev alabildiği aktarıldı.

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DE VEDA ETTİ

Al-Hilal, 13 Nisan'da AFC Şampiyonlar Ligi Elite son 16 turunda Al Sadd'a penaltılarla elendi. Böylece kulübün sezon hedeflerinden biri daha sona ererken, Nunez'in geleceğine dair iddialar yeniden güç kazandı. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
