Fenerbahçe'ye Darwin Nunez'den mesaj var!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde gündemine aldığı Darwin Nunez için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-lacivertlilerin devre arasında ilgilendiği Uruguaylı golcünün, yaz transfer dönemi öncesi Avrupa'ya dönüş seçeneğini yeniden değerlendirmeye başladığı öne sürüldü. Nunez'in sarı lacivertliler dahil daha önce kendisiyle temasa geçen kulüplerle yeniden görüşmeye hazır olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE
Darwin Nunez'in, ara transfer döneminde kendisiyle ilgilenen kulüpler arasında bulunan Fenerbahçe'ye de "yeniden görüşebiliriz" mesajı verdiği öne sürüldü. Ancak bu aşamada oyuncudan, kulübünden ya da Fenerbahçe cephesinden yapılmış resmi bir doğrulama bulunmuyor.
DEVRE ARASINDA GÜNDEME GELMİŞTİ
Darwin Nunez, kış transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan isimlerden biri olmuştu. O dönemde çeşitli haberlerde sarı-lacivertlilerin oyuncu için girişimde bulunduğu yazılmış, ancak transfer gerçekleşmemişti.
AL-HILAL'DE DENGELER DEĞİŞTİ
Şubat ayında Karim Benzema'nın gelişi sonrası Al-Hilal'in yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Darwin Nunez'i Suudi Pro Lig kadrosundan çıkardığı bildirildi. Bu kararın ardından Uruguaylı futbolcunun ligde forma şansı kalmadı ve sezonun kalan bölümünde yalnızca kıta organizasyonunda görev alabildiği aktarıldı.
ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DE VEDA ETTİ
Al-Hilal, 13 Nisan'da AFC Şampiyonlar Ligi Elite son 16 turunda Al Sadd'a penaltılarla elendi. Böylece kulübün sezon hedeflerinden biri daha sona ererken, Nunez'in geleceğine dair iddialar yeniden güç kazandı.
